Charles Leclerc is na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco bestraft door de stewards. De Monegask hinderde Lando Norris tijdens Q3 van deze sessie en krijgt daarom een straf van drie plekken aan zijn broek.

De stewards oordeelden dat de Ferrari-coureur in bocht 9 op het circuit Norris onnodig had gehinderd. “Leclerc had zijn snelle ronde in Q3 beëindigd en Norris was bezig met zijn snelle ronde. Hij haalde Leclerc halverwege de tunnel in en werd duidelijk gehinderd,” las het stewardsrapport. “Leclerc reageerde op een verstandige manier op de blauwe vlaggen, maar op dat moment te laat.”

Wel zijn ze van mening dat hij eerder had kunnen reageren als hij op tijd door zijn team zou zijn gewaarschuwd. Op basis van eerdere vergelijkbare gevallen krijgt Leclerc een gridstraf van drie posities opgelegd. Hierdoor start hij de Grand Prix van Monaco zondag vanaf de zesde plek en schuiven Esteban Ocon, Carlos Sainz en Lewis Hamilton een plekje naar voren op de grid.

