Charles Leclerc is er niet in geslaagd om voor de tweede keer zijn thuisrace te winnen. De Monegask kwam zondag in ‘zijn’ prinsdom als tweede over de eindstreep. In de slotfase voerde hij de druk maximaal op en leek hij Norris uit te kunnen dagen voor de leiderspositie, maar op het nauwe stratencircuit slaagde ook hij er niet in om echte kansen te creëren. “Het is jammer, maar we hebben alles geprobeerd”, verzuchtte hij over de boordradio.

“Ik ben niet echt blij”, gaf hij later toe tegenover interviewer Jenson Button. “Maar goed, aan het eind van de dag hebben we de race gisteren al verloren. We hebben het goed gedaan, maar Norris en McLaren waren gewoon net iets beter vandaag.” Leclerc was vorig jaar nog oppermachtig in Monaco – hij werd de eerste Monegask die zijn thuisrace won. “Ik heb mijn jeugddroom vorig jaar verwezenlijkt”, blikte hij terug. “Dit jaar was dat niet mogelijk; een podium heeft mijn verwachtingen eigenlijk al overtroffen. Ik dacht zelf dat de top tien al een uitdaging zou worden.”

In de slotfase leek Leclerc nog mee te kunnen dingen naar de winst, maar inhalen bleek opnieuw onmogelijk in Monaco. “Ik kon niet te veel pushen, maar toen ik Max Verstappen zag, probeerde ik hem (Norris, red.) nog een beetje onder druk te zetten.” De Nederlander reed lange tijd vooraan, maar moest nog één verplichte pitstop maken. “Het mocht niet baten”, verzuchtte Leclerc. Tot slot richtte hij zich tot zijn thuisfans: “Als Ferrari-coureur geniet je overal veel support, maar dit circuit is voor mij extra speciaal. Er zijn niet veel Monegasken, maar desalniettemin voel ik hun steun. Ik had ze graag een overwinning gegeven, maar het is wat het is.”

