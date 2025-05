Na de openingsrace in Melbourne heeft Lando Norris zondag in Monaco zijn tweede zege van het seizoen behaald. Hij doet dat vanaf pole in een strategisch schaakspel, een direct gevolg van de nieuwe regel van twee verplichte pitstops. Achter Norris eindigt Charles Leclerc (Ferrari) als tweede en WK-leider Oscar Piastri als derde. Max Verstappen moet in het prinsdom genoegen nemen met de vierde plaats. De race voltrekt zich verder zonder grote incidenten.

Hierbij, de GP van Monaco in vogelvlucht:

RONDE 1/78: Lando Norris behoudt vanaf pole de leiding bij het ingaan van de eerste bocht (met blokkerende remmen) en staat meteen onder zware druk van Charles Leclerc. Daarachter hebben Oscar Piastri en Max Verstappen even licht contact, maar het blijft zonder gevolgen. Verder naar achter raakt Gabriel Bortoleto de muur. De auto kan verder, maar de stewards besluiten wel tot een virtual safetycar. Tsunoda, Gasly, Bearman en Bortoleto komen meteen naar binnen voor de eerste van twee verplichte pitstops. Het pokeren is begonnen…

9/78: De gele vlag komt tevoorschijn naar aanleiding van een crash van Pierre Gasly, die bij het verlaten van de tunnel onbenullig achterop rijdt bij Yuki Tsunoda. De Fransman rijdt met een beschadigde auto door naar de pitstraat, waar hij vervolgens stilstaat voor de box van Williams. De stewards besluiten tot een tijdelijke sluiting van de pitlane. Zie hier de video van het incident.

Lees ook: Jos Verstappen stuurt waarschuwing naar Red Bull

19/78: Lewis Hamilton gaat als eerste coureur van de topteams naar binnen en heeft bij terugkeer op de baan vrije lucht, op P5, ruim achter Max Verstappen. Een ronde later komt ook Norris voor het eerst naar binnen. Ondertussen is iemand als Hadjar al voor de tweede verplichte stop binnen geweest. Hij keert als achtste terug op de baan. Punten lonken!

Verstappen laat naar binnen

28/78: Max Verstappen komt naar binnen en ruilt zijn harde banden in voor de mediums. Hij komt achter Piastri en enkele achterblijvers, maar voor Hamilton terug op de baan. Norris leidt de race, met een comfortabele marge van vijf seconden op Leclerc.

38/78: Fernando Alonso parkeert zijn Aston Martin-bolide met Mercedes-krachtbron vanwege motorproblemen. Halverwege de race leidt Norris, voor respectievelijk Leclerc, Piastri, Verstappen, Hamilton en de verrassende Hadjar, die als enige van de top-zes reeds tweemaal binnen is geweest.

44/78: De nieuwe regel van twee verplichte pitstops leidt tot handige strategische vondsten bij de kleinere teams. Zo leidt namens Williams Carlos Sainz rondenlang een treintje om zijn teamgenoot Alexander Albon een gratis pitstop te gunnen, even later worden de rollen omgedraaid wanneer Albon na zijn pitstop Sainz voorbij laat gaan om vervolgens zelf het tempo te gaan drukken. Op die manier krijgt Sainz ook een gratis stop.

Straf voor George Russell

50/78: Russell snijdt expres de chicane af om Alexander Albon, die het tempo drukt, voorbij te komen. Russell wil de gewonnen positie niet teruggeven en zegt de vijf seconden-straf voor lief te nemen. Echter, de stewards leggen hem even later een drive through-penalty op, waardoor de Mercedes-coureur veel meer tijd verliest.

57/78: Lewis Hamilton maakt vanaf P5 zijn tweede stop en keert ook als vijfde terug op de baan. Situatie nu als volgt: Verstappen leidt (met één stop achter zijn naam), daarachter met twee stops respectievelijk Norris, Leclerc, Piastri en Hamilton.

71/78: Max Verstappen wacht – ondanks versleten rubber – zo lang mogelijk met de verplichte tweede pitstop in de hoop dat er nog iets gebeurt (een rode vlag bijvoorbeeld) waardoor hij ineens de race zou kunnen winnen. Achter Verstappen krijgt Norris, onder druk van Leclerc, de zenuwen…

78/78: De lach breekt door bij Lando Norris. De Brit sleept in de smalle straten van Monaco de zesde GP-zege van zijn overwinning in de wacht. Charles Leclerc en Oscar Piastri eindigen respectievelijk als tweede en derde. Max Verstappen heeft lang gewacht met zijn tweede stop en pakt deze uiteindelijk in de slotronde. Hij wordt uiteindelijk toch als vierde geklasseerd.

Top-10: Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen, Hamilton, Hadjar, Ocon, Lawson, Albon, Sainz.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.