Charles Leclerc heeft na de Dutch Grand Prix alle hoop op het veroveren van zijn eerste wereldtitel dit jaar, definitief laten varen. De Monegask finishte op Circuit Zandvoort op de derde plaats en leverde opnieuw punten in op racewinnaar Verstappen.

Waar Leclerc en Ferrari na de kwalificatie nog enige hoop hadden dat er op zondag wat te halen viel in Zandvoort, daar werd die hoop direct om 15:03 uur door Verstappen de grond ingeslagen. De Nederlander had een feilloze start (en verse zachte banden) en kon eenvoudig wegrijden bij de als tweede gestarte Leclerc die het met een set gebruikte softs moest doen.

(Getty Images)

In plaats van vooruitkijken, moest Leclerc verderop in de race juist steeds vaker in zijn spiegels kijken om de snelle Mercedessen achter zich te houden. “Eerlijk gezegd konden we vandaag niet beter. We hadden wat pech met de virtual safety car (Leclerc was even daarvoor gepit), maar ik denk niet dat dat ook maar enig verschil had gemaakt”, aldus een berustende Leclerc tegen Sky Sports F1. “Max was gewoon veel te snel vandaag en dan had je Mercedes. Die vlogen vandaag op de harde band en wij hadden op die band problemen. We zullen moeten analyseren waarom, maar goed P3… Het is wat het is.”

Verstappen trakteert thuispubliek op zege in Zandvoort en stevent af op tweede titel

Uiteindelijk wist Leclerc tegen het einde van de race op een set zachte banden Hamilton alsnog voorbij te gaan en zo naar het podium te rijden. “Lewis was aan het worstelen op zijn oudere medium banden. Ik had wat meer grip en kon hem inhalen. Het was niet makkelijk, maar uiteindelijk wisten we onze positie te behouden.”