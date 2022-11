Charles Leclerc is op de valreep tweede geworden in het F1-kampioenschap. De Ferrari-coureur stond bij het ingaan van de laatste raceronde in Abu Dhabi gedeeld tweede met Sergio Pérez en moest voor de Mexicaan in de punten eindigen om hem in de titelstrijd te verslaan.

Dat lukte, maar tegen het einde van de race werd het nog wel even spannend. In tegenstelling tot Pérez die voor een tweestopper (medium, hard, hard) had gekozen, was Leclerc weggegaan op een eenstopper (medium naar hard). Dat betekende minder tijdverlies en dus een flinke voorsprong op de baan voor Leclerc, maar tegen het einde van de race zou Pérez hem op de nieuwere banden moeten kunnen inhalen. En dat was precies wat dreigde te gebeuren. Terwijl de leidende Verstappen zonder zorgen naar de eerste plaats reed, moest Leclerc op P2 in de laatste ronden herhaaldelijk in de spiegels kijken. Een paar ronden voor het einde doemde daar inderdaad de veel snellere auto van Pérez op, maar die had zoveel van zijn banden gevergd dat hij op finish toch nog een achterstand van 1,3 seconden op Leclerc had.

(Motorsport Images)

Leclerc werd dus tweede en dat leverde hem de verdiende tweede plaats in het eindklassement op. “Het was een intense race van de eerste tot de laatste ronde”, blikte hij terug op de race. “Maar we hebben een perfecte race gehad, we hebben niets laten liggen. De enige manier waarop we Checo [Pérez] vandaag konden verslaan was door voor een andere strategie te gaan en goed op onze banden te letten. Dat hebben we goed gedaan, dus ik ben erg blij.”

Racesnelheid

Leclerc eindigde dus op de tweede plaats in het kampioenschap, zijn beste klassering in de Formule 1. Volgend jaar moet er een tandje bij om de strijd met Verstappen aan te kunnen gaan. “Ik hoop dat we volgend jaar echt kunnen vechten om het kampioenschap, maar als je kijkt waar we vorig jaar stonden dan hebben we al een flinke stap gezet. Tegen het einde van het seizoen waren we ook strategisch beter, maar we moeten echt nog werken aan onze racesnelheid.”