Het rampzalige resultaat voor Charles Leclerc bij de openingsrace in Bahrein heeft voor grote onrust binnen het team gezorgd. Bij terugkeer in Maranello ging de coureur gelijk in gesprek met Ferrari-topman John Elkann.

Niet de start waar Ferrari op hoopte: de SF-23 eindigde bij de GP Bahrein in ronde 39 aan de kant met motorproblemen. Een wereld van verschil met vorig jaar, toen Leclerc als eerste eindigde gevolgd door teamgenoot Carlos Sainz. Weer laat de betrouwbaarheid van de Ferrari-motor te wensen over. Daarnaast blijkt bandendegradatie een groot probleem voor het team.

Op de terugweg van Bahrein heeft Leclerc gelijk een gesprek aangevraagd met Ferrari’s topman John Elkann. Hierin zou hij volgens La Gazzetta dello Sport zijn zorgen hebben geuit en ook om garanties te hebben gevraagd voor verbetering tijdens de aankomende races. Leclercs contract bij Ferrari loopt in 2024 af. Uit geruchten blijkt er interesse voor hem te zijn van Mercedes, maar volgens de Italiaanse media is hier nog geen sprake van. De Monegask wil eerst zijn jongensdroom waarmaken: winnen in het rood.

Topman John Elkann (l) en Charles Leclerc hebben uitgebreid gesproken over de valse start in Bahrein, die mogelijk in Jeddah al andere consequenties heeft. FOTO: Motorsportimages

De ‘complete shutdown’ van de auto, zoals Leclerc het omschreef bij de internationale media, kan hem een gridstraf opleveren. De problemen die de DNF veroorzaakten, bevonden zich volgens het team namelijk in de ES, ofwel Energy Store. Dit component mag twee keer worden gewisseld zonder consequenties. Ferrari wisselde voor aanvang van de race in Bahrein al één keer van Energy Store. Als de problemen zich dus in de ES bevinden, volgt er komend raceweekend in Jeddah nog een tegenslag voor Leclerc.