Als jochies wisten ze niet beter dan dat de ander verslagen moest worden. Max Verstappen en Charles Leclerc groeiden samen op in de karts, Verstappen maakte de stap naar de Formule 1 iets sneller maar de twee komen elkaar weer veelvuldig tegen. Vroeger was de rivaliteit bloedserieus, tegenwoordig is het cult in de vorm van een populair Youtube-filmpje.

Dat het hard-tegen-hard kan gaan in de karts, leert Leclerc als hij internationaal aan de slag gaat en een zekere Max Verstappen leert kennen. Hun relatie is tijdens die kartjaren, met gevoel voor understatement, verre van goed te noemen. De twee geven inmiddels zelfs toe dat ze elkaar toen haatten, en letterlijk en figuurlijk geregeld botsten. Het bekendste voorval is natuurlijk het beruchte ‘incident’ (of inchident, zoals Leclerc het in het nu nog veelbekeken YouTube-filmpje van de nasleep noemt) in 2012 tijdens de WSK-races in Val d’Argenton.

In de laatste heat geeft Leclerc Verstappen een klein tikje, waardoor de Nederlander van de racelijn schuift en Leclerc de leiding overneemt. Een bocht later slaat Verstappen terug en beukt hem van de baan, waardoor Leclerc ver terugvalt. Verstappen wint, maar wordt in zijn ereronde door een boos gebarende Leclerc van de baan geduwd, een dikke plas in. De kemphanen worden allebei gediskwalificeerd en moeten de finalerace vanuit het achterveld beginnen.

Titelspanning

Vraag Leclerc er vandaag de dag naar, en hij zegt dat ‘het in de karts echt hij of ik was’. “We haatten elkaar toen. Het liep vaak niet al te best af als we elkaar tegenkwamen.” Inmiddels, nu ze in de Formule 1 om de titel vechten, staan Verstappen en Leclerc op goede voet met elkaar. “In de karts wilden we alleen maar winnen. We waren jong en vatten dingen anders op, werden vaak boos. Ik haatte hem ongetwijfeld net zoveel als hij mij haatte, maar we zijn nu ouder en een stuk volwassener. We respecteren elkaar en hebben allebei onze droom waargemaakt door de Formule 1 te halen.”

Foto: Motorsport Images

Wat Leclerc ondertussen niet uit wil sluiten, is dat het er weer hard aan toe kan gaan als de druk in de titelstrijd oploopt. “Er is veel onderling respect, wat mooi is om te zien. Maar als er nog maar vijf races te gaan zijn en we staan dicht bij elkaar in het kampioenschap, is het onvermijdelijk dat er meer spanning op komt te staan. Zo is het racen, en dat is ook waarom ik zo van deze sport hou.”

Verstappen is het daarmee eens, en geniet vooralsnog ook van de onderlinge strijd. “Het voelt eigenlijk ook vrij natuurlijk om het nu in de Formule 1 op te nemen tegen jongens waar ik in de karts al mee vocht. Vooral Charles, dan ook. Het is mooi om te zien dat twee jonge jongens zoals wij om overwinningen strijden en al een aantal mooie duels hebben uitgevochten.” Zoals Leclerc zelf aanhaalt, zal de spanning toenemen naarmate de titelstrijd langer duurt, en zeker als deze pas in de laatste race(s) wordt beslist.

Dan wordt het waarschijnlijk weer wheelbangen, zien we een herhaling van de intense gevechten van eerder dit jaar – en uit de karttijd. Wat echter niet zal veranderen, is Leclercs karakter: in de auto is hij een leeuw, een nietsontziend roofdier zonder genade. Daar buiten is hij, zodra hij is afgekoeld, een zachtmoedige, stille en rustige jongen. Het perfecte uithangbord voor Ferrari en Monaco: de kroonprins met een adellijke, gepaste klasse.