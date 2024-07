Chares Leclerc erft net als een jaar geleden de beste startpositie voor de Grand Prix van België. En net als toen dankt hij die aan Max Verstappen, die bij de start door een gridstraf (motorwissel) tien plaatsen naar achteren moet. “We leven een beetje boven onze stand.”

Hij staat bekend als een coureur die over één kwalificatieronde kan excelleren. Het is een van zijn specialiteiten. Op het Ardennencircuit in Spa-Francorchamps bewijst Charles Leclerc het nogmaals, al komt hij op ruim een halve seconde niet in de buurt van de Verstappens toptijd.

“Eigenlijk leven we een beetje boven onze stand”, meent de Monegask na zijn tweede plaats in Ferrari’s SF-24. “Ik had dit eerlijk gezegd in deze verraderlijke omstandigheden niet verwacht. Het verrast me. Zeker niet na de vrijdagse trainingen. Het weer heeft ons, denk ik, een beetje geholpen. Zonder regen zouden we waarschijnlijk om de vijfde plaats met de Mercedessen hebben gevochten. Maar je hoort mij niet klagen, hoor. We moeten maar eens kijken hoe we er in droge condities voor staan.”

Volgens Leclerc wordt het ondanks de beste uitgangspositie een hele klus de pole om te zetten in een overwinning. Hij lijkt er niet al te veel vertrouwen in te hebben dat het een haalbare kaart is. “Vandaag hebben we de tweede plaats gehaald en we vertrekken de race vanaf pole. Heel fijn. Maar het zal een lastige wedstrijd worden”, vermoedt hij. “Je kunt hier makkelijk inhalen, dus je hebt snelheid nodig. Het is niet zo dat we daarvoor opeens een magische toverstaf hebben. McLaren is iets verder weg, Checo (Pérez) is onze eerste directe concurrent. Ik ben uiteraard blij met de plek vooraan op de grid. Alleen is de pole in Spa-Francorchamps van alle circuits de moeilijkste om na de eerste ronde vast te houden…”

