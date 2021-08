Charles Leclerc kan het goed vinden met zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz. De Monegask noemt hem ‘heel erg competitief’ en zegt dat ze elkaar pushen: “Dat is geweldig voor mij.”

Het is het eerste seizoen dat Leclerc Carlos Sainz als teamgenoot heeft. De Spanjaard maakte de overstap van McLaren en heeft een contract tot 2022 bij de Scuderia. Voorlopig kan Leclerc het wel vinden met zijn nieuwe teammaat. Sainz heeft in de eerste elf races van het seizoen wel meer punten bij elkaar gereden dan de Monegask, al is het verschil minimaal te noemen: 83 tegenover 80. De twee vormen voor Ferrari zo in ieder geval een goed duo dat zeer gewaagd is aan elkaar.

“Het gaat zeer, zeer goed”, zegt Leclerc tegen Motorsport.com over zijn band met Sainz. “We pushen elkaar. Hij is heel erg competitief, wat geweldig is voor mij. Als een team werken we heel goed samen. We proberen dit momentum te gebruiken om de ervaring op te doen en zo gereed mogelijk te zijn voor volgend jaar, wat een zeer belangrijk jaar zal zijn. Maar we moeten dit jaar natuurlijk niet vergeten. We moeten onze resultaten maximaliseren”, aldus Leclerc.

Leclerc is bovendien tevreden over hoe het seizoen tot nu toe verloopt voor Ferrari, dat duidelijk een grote stap vooruit heeft gezet ten opzichte van het rampjaar 2020. “Ik geniet van dit seizoen. Het is geen gemakkelijke fase voor het team. We proberen uiteraard alles opnieuw op te bouwen om zo snel mogelijk weer aan de top terug te keren”, benadrukt Leclerc.

