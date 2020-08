Leclerc heeft er genoeg van: ‘Ik ben geen racist, stop met mij in deze groep te plaatsen’

Charles Leclerc heeft via Twitter zijn ongenoegen geuit over het feit dat hij voor racist wordt uitgemaakt omdat hij niet knielde voorafgaand aan de Britse Grand Prix. De Monegask benadrukt dat hij geen racist is en roept mensen die zijn imago gebruiken om hun ‘verkeerde ideeën’ te promoten op daarmee te stoppen: “Ik hou niet van politiek en wil daar niet bij betrokken zijn.”

“Het is jammer dat sommige mensen mijn uitspraken manipuleren om krantenkoppen te creëren waardoor ik als een racist klink”, laat Leclerc op Twitter weten. “Ik ben geen racist en ik haat racisme absoluut. Stop met mij in dezelfde groep te plaatsen als deze walgelijke mensen die anderen discrimineren vanwege hun huidskleur, religie of geslacht. Ik maak geen deel uit van hen en zal dat ook nooit doen. Ik ben altijd respectvol geweest voor iedereen en dat zou de standaard moeten zijn in de wereld van vandaag”, aldus de Monegask.

“En voor degenen die mijn imago gebruiken om hun verkeerde ideeën te promoten, stop alsjeblieft. Ik hou niet van politiek en daar wil ik niet bij betrokken zijn”, zo sluit Leclerc zijn reeks Tweets af. Bij de persconferentie in Silverstone voegde hij nog toe dat hij niet meer veroordeeld wil worden. “Ik wil niet meer genoemd worden zoals ik de afgelopen tijd genoemd werd, alleen maar omdat ik niet knielde”, aldus de Monegask. Hij besloot, net als Verstappen, Räikkönen, Giovinazzi, Kvyat, Magnussen en Sainz om niet te knielen voorafgaand aan de Britse Grand Prix tijdens het anti-racisme moment.

It is very sad to see how some people manipulate my words to make headlines making me sound like a racist.

I am not racist and I absolutly hate racism. Racism is disgusting. 1/3 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) August 6, 2020

Stop putting me in the same group as these disgusting people that are discriminating others because of their skin colour, religion or gender. I’m not part of them and I never will. I’ve always been respectful to everyone and that should be the standard in today’s world. 2/3 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) August 6, 2020

And to whoever is using my image to promote their wrong ideas, please stop. I’m not into politics and I don’t want to be involved in that. 3/3 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) August 6, 2020