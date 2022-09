Charles Leclerc hoopt na de problemen op Spa-Francorchamps, veroorzaakt door een losvliegende tear-off, dat er nagedacht wordt over oplossingen om deze binnen de auto te houden.

De race in België was nog jong toen Leclerc problemen met de rechtervoorrem meldde. De Monegask vermoedde dat een tear-off de schuldige was en inderdaad, het velletje plastic kwam van Lance Stroll vandaan waarna deze in de brakeduct terechtkwam. Hij wist net als de pitmuur dat er niets anders op zat dan een pitstop te maken om deze te verwijderen.

Leclerc hoopt dat de Formule 1 naar een oplossing kijkt en stelt dat er vooral gekeken moet worden naar mogelijkheden om deze tear-offs in de auto te houden. “Het zou goed zijn als we een oplossing vinden om de tear-off binnen de auto te houden”, zegt Leclerc. “In dit specifieke geval verloor iemand olie of iets dergelijks. Ik kon niks zien door mijn vizier en de coureurs voor mij konden ook niks zien.”

“Zo gebeurde het dus dat we bij de eerste beste mogelijkheid een tear-off eraf moesten halen”, vervolgt Leclerc. “Dat gebeurde op het rechte stuk. Ik zag overal tear-offs rondvliegen en in zo’n geval kun je als coureur weinig doen.”

Leclerc weet dat het een onschuldige tear-off was en wijst ook niet met de vinger naar Verstappen. “Ik ben absoluut niet boos op hem, het is natuurlijk niet de schuld van de coureurs. Maar we moeten misschien een manier vinden om deze tear-offs binnen de auto te laten”, besluit de Ferrari-coureur.