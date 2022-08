“Ik hoef geen posities van anderen te horen. Die verdomde tear-off”, brieste Charles Leclerc in parc fermé na de Grand Prix van België. Zijn wederopstanding vanaf P15 werd in de openingsfase al in de kiem gesmoord toen een tear-off in de brakeduct van zijn Ferrari terechtkwam. De afzender van de tear-off laat zich raden.

Leclerc begon zijn race aan de zijde van de uiteindelijke winnaar Max Verstappen vanaf de vijftiende plek. Na een tumultueuze openingsfase waarbij eerst Lewis Hamilton en Fernando Alonso met elkaar in aanraking komen en daarna Valtteri Bottas uitvalt na een tik van Nicholas Latifi wordt de race geneutraliseerd. Tijdens de rondjes achter de safety car ziet Charles Leclerc rook uit zijn rechtervoorrem komen. “Ik weet niet wat het wat het is maar hij rookt, verdomme!”

Zijn engineer bevestigt dat en zegt dat er niets anders op zit dan naar binnen komen. “Volgens mij is het een tear-off, ongelooflijk zeg!” En Leclerc heeft gelijk, na zijn stop krijgt hij te horen dat er inderdaad een stukje plastic is gevonden. Coureurs trekken deze velletjes van hun vizier om weer een schoon zicht te hebben. Na zijn stop moet Leclerc een nieuwe opmars beginnen, maar raakt het podium al snel uit zicht.

In de openingsfase heeft Max Verstappen een soort grinddouche van Lance Stroll mogen ontvangen in Les Combes. “Ik zag niets meer en moest al meteen een tear-off gebruiken, ik had zoveel vuil op mijn helm.” Op de onboardbeelden is te zien dat hij verderop in de ronde inderdaad een tear-off van zijn vizier trekt.

Op de onboard van Leclerc is te zien hoe een stukje plastic in de richting van zijn rechterwiel vliegt waarna de rook volgt tijdens de neutralisatie. “Ik hoop niet dat hij van was”, lacht Verstappen nog na de wedstrijd maar alles wijst er op dat dit wel het geval is. “Er was veel vuil maar het is wel dikke pech als zoiets gebeurt. Op een baan als deze moet je ze heel snel verwijderen, helaas gebeurt het soms maar dat is wel het slechts denkbare wat er kan gebeuren.”

Tear-off of geen tear-off. Ondanks alles moet Leclerc ook toegeven dat Red Bull vandaag niet te verslaan was. “Zij waren van een andere klasse. Ze hebben iets gevonden dit weekend en dat is zorgwekkend. Ze zijn extreem snel op de rechte stukken, alsof ze geen downforce hebben. Maar in de bochten zijn ze net zo snel als wij zo niet sneller. Daar maken we ons zorgen over. Dat is frustrerender dan al het andere.”

