Charles Leclerc zal deze winter gaan onderhandelen over een nieuw contract bij Ferrari. Voor de Monegask zelf is er geen twijfel over: hij wil bij de Italiaanse renstal blijven. Zijn doel blijft nog altijd om met Ferrari een wereldtitel te veroveren.

Vorig jaar maakte Charles Leclerc zich op voor iets waar veel Formule 1-coureurs alleen maar van kunnen dromen: een kans op de titel. Na de eerste paar races leek het erop dat de Monegask het hele seizoen lang de strijd aan zou gaan met Max Verstappen. Maar na de zomerstop was het kampioenschap volledig en onbetwist in handen van Verstappen en kon Leclerc alleen maar genoegen nemen met podiumplekken.

Dit jaar is het al niet veel beter. Hoewel Leclerc een paar keer pole position of een podium heeft weten te veroveren, is er van een gooi naar de titel bepaald geen sprake. Volgend jaar loopt het contract van Leclerc bij Ferrari af en dus wordt er druk gespeculeerd of het wel zo verstandig is voor Leclerc om bij te tekenen. Is hij niet beter af bij een ander team, waar hij een betere kans heeft op de titel?

“Ik denk daar niet echt over na”, zegt Leclerc in antwoord op die vraag bij ESPN. “Ferrari is zo speciaal. Ik zou met niemand anders op de grid van plek willen ruilen. Wil ik wereldkampioenschappen winnen? Natuurlijk, dat wil iedereen. Maar zou ik met iemand anders willen ruilen? Nee, dat wil ik niet.”

“Ik heb er altijd van gedroomd om Formule 1-coureur te worden, en al helemaal bij Ferrari”, vervolgt Leclerc, die inmiddels in zijn vierde jaar bij het team zit. “Het voelt nu echt een beetje als een familie. Ik zit nu al zoveel jaren bij het team, of het nu als echte coureur voor Ferrari is of bij de Ferrari Driver Academy in de jaren daarvoor. Ik heb een kwart van mijn leven in de Ferrari-familie doorgebracht. Dat is heel wat en dat betekent ook veel voor mij. We zijn nu al vele jaren samen en ik wil de missie afsluiten met een wereldtitel.”

