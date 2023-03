Charles Leclerc toonde zich na de kwalificatie in Bahrein zeer tevreden met de derde plaats. Volgens de Monegask was die klassering simpelweg het hoogst haalbare voor hem zaterdag. Aan de snelheid van Red Bull kan Ferrari nu eenmaal niet tippen. “Nog niet, tenminste.”

Wie weet, zo mijmerde Leclerc, is er toch nog een kans op een overwinning zondag. Maar dan moet er wel heel wat gebeuren. “Qua snelheid is Red Bull op dit moment gewoon te sterk voor ons. Zeker in de race zal dat zo zijn, verwacht ik.”

Toch had Leclerc alle reden om blij te zijn, stelde hij. “We staan toch dichterbij dan ik dacht, dat is positief.” Teamgenoot Carlos Sainz werd vierde. Daarmee troefde het Ferrari-duo niet alleen Mercedes, maar ook de in de trainingen zo snel rijdende Fernando Alonso af.

Had er dan toch wellicht niet meer ingezeten als Leclerc niet vroegtijdig uit was gestapt in Q3? “Nee”, schudde hij het hoofd, wijzend op de set banden die hij spaarde. “Het is prima om hier op P3 te starten, ik kan daar goed mee leven in dit geval.”