Ondanks zijn pole position toonde Charles Leclerc zich kritisch over zijn kwalificatie. Maar aan de hoop op winst in de Grand Prix van Las Vegas doet het niets af. Volgens de Ferrari-coureur biedt deze race zijn beste kans op succes dit jaar.

Met een kleine marge op zijn teamgenoot behaalde Leclerc alweer zijn vijfde polepositie van het seizoen. Toch keek Leclerc met een kritische blik terug op zijn kwalificatie: “Natuurlijk ben ik erg blij. Het is de eerste keer in Vegas en dan gelijk pole, dat is echt een geweldige prestatie van het team. Toch was mijn ronde in Q3 echt niet zo goed, die in Q2 was veel beter. Maar je zult mij niet horen klagen, want we staan nog steeds op pole.”

Hoewel het vertrek vanaf pole voor Leclerc niet ongebruikelijk is, is het probleem vaak dat de eerste startplaats niet wordt omgezet in een overwinning. Toch heeft Leclerc goede hoop voor de race: “Daarin moet alles op zijn plaats vallen, zodat we eindelijk kunnen winnen. Als er een race is die we kunnen winnen na Singapore (teamgenoot Carlos Sainz won toen, red.) is het deze.”

