De nieuwe Formule 1-regels kunnen naast veel kritiek vanuit de coureurs ook rekenen op vergelijkingen met het spelletje Mario Kart. Charles Leclerc merkte tijdens zijn gevecht met George Russell in Melbourne al op dat de nieuwe boostknop wel heel erg veel leek op ‘de paddenstoel uit Mario Kart’. Dat bracht het team van Ferrari op een idee voor de Chinese Grand Prix.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de GP China vertelde Max Verstappen grappend dat hij zijn racesimulator al heeft ‘ingeruild voor een Nintendo Switch’, en voortaan via Mario Kart oefent voor de Grands Prix. Ferrari heeft het idee van de Nederlander al omgezet in concrete actie, en deelt beeld van Charles Leclerc die vanuit de cockpit de game zit te spelen.

Slechts tijdelijk voordeel bij de starts

Leclerc viel naast zijn Mario Kart-vergelijkingen over de boordradio in Australië ook op door zijn wereldstart. Ferrari was een van die teams die wel meteen van hun startpositie wegkwamen. “Helaas denk ik niet dat we dat voordeel zullen behouden”, vertelt de Monegask aan de media in China. “Als alle motoren in het optimale venster draaien, denk ik niet dat er bij de start veel verschil tussen de auto’s zal zijn. We hebben een voordeel wat betreft de robuustheid van ons systeem, waardoor we iets gemakkelijker in dat optimale venster komen dan anderen. Met name Mercedes. Maar zodra Mercedes weet hoe ze zichzelf in het optimale venster kunnen brengen, denk ik niet dat er veel verschil tussen de auto’s zal zijn.”

