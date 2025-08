Charles Leclerc wacht nog altijd op zijn eerste echte serieuze titelstrijd. Hoewel de Monegask begin 2022 even de leiding in het coureurskampioenschap in handen had, was de titelstrijd met Max Verstappen na de Spaanse Grand Prix dat jaar wel over. Ferrari hoopt al langere tijd dat Leclerc, die zelfs de bijnaam ‘Il Predestinato’ kreeg, de renstal weer naar de top zal krijgen, maar hij moet nu zelfs toezien hoe jongere coureurs Lando Norris en Oscar Piastri eerder dan de Monegask serieuze titelkandidaten zijn.

Charles Leclerc maakte in 2018 zijn debuut in de Formule 1. Na een jaartje rijpen bij Sauber, mocht de Monegask het volgende seizoen al in de Ferrari stappen. Datzelfde jaar maakte ook Lando Norris zijn Formule 1-debuut. Nu dat de Brit, of de nog jongere Oscar Piastri, misschien wel op het punt staat om zijn eerste wereldtitel te pakken, lijkt Leclerc, die eerder nog de bijnaam ‘Il Predestinato’ bij Ferrari kreeg, een beetje achter te blijven.

Vindt Leclerc het erg dat Norris of Piastri eerder wereldkampioen lijkt te worden dan de Monegask zelf? “Maar ik rijd voor Ferrari”, blijft de Monegask zijn renstal trouw, tegenover Sky Sport Italia. “Mijn doel is nog altijd om met dit team te winnen.”

Gevecht met Hamilton

Eén coureur die Leclerc wel verslaat, is eigen teamgenoot Lewis Hamilton. De Brit startte begin 2025 aan zijn eerste jaar bij de Scuderia, maar behalve succes in de sprintraces valt zijn Ferrari-tijd nog tegen. Voor Leclerc maakt het gevecht met zijn teamgenoot echter niks uit. “Het is nog erg vroeg voor hem, en we vechten ook niet om de zeges en poleposities”, vertelt de Monegask in de persconferentie. “Mijn enige focus nu is om Ferrari weer terug te brengen naar de top. Het is op dit moment gewoon nog te vroeg om te beoordelen, want het is nog steeds een nieuw team voor Lewis.”

