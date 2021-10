Charles Leclerc hoopt dat de kampioenschapsleider van de Formule 2, Oscar Piastri, volgend jaar in de Formule 1 rijdt. De Monegask is onder de indruk van de ‘ongelooflijk consistente’ en ‘zeer getalenteerde’ Australiër: “Hij verdient het om in de Formule 1 te zitten.”

Oscar Piastri is bezig aan een indrukwekkend pad naar de Formule 1. De Australiër kroonde zichzelf vorig jaar tot Formule 3-kampioen en maakte dit jaar de overstap naar de Formule 2, het laatste station voor de Formule 1. Ook daar is Piastri bezig aan een uitstekend seizoen en gaat hij, als rookie, aan de leiding in het kampioenschap. Hij staat op 178 punten en heeft daarmee een voorsprong van 36 punten op de inmiddels ervaren Guanyu Zhou.

Toch wordt laatstgenoemde meer in verband gebracht met het Alfa Romeo-zitje voor 2022 dan Piastri. Zhou zou namelijk interessant zijn voor Alfa, dat daarmee de eerste Chinese Formule 1-coureur zou krijgen en dus ook kan rekenen op geïnteresseerde sponsors. Piastri hoopt uiteraard dat hij volgend jaar al in de Formule 1 rijdt, maar heeft al aangegeven dat hij bereid is een jaartje langs de zijlijn toe te kijken, mits dat tot een F1-zitje leidt. Hij kan in ieder geval op bijval rekenen van Ferrari-coureur Charles Leclerc, die hoopt dat Piastri snel in de Formule 1 terechtkomt.

“Hij is een zeer, zeer getalenteerde coureur”, zegt Leclerc tegen The Race. “Ik kijk natuurlijk naar alle Formule 2-races en hij is ongelooflijk consistent en is altijd daar wanneer hij er moet staan. Het is indrukwekkend en hij verdient het om in de Formule 1 te zitten. Ik hoop echt voor hem dat hij een zitje krijgt, hij zou in de Formule 1 moeten zitten. Ik hoop dan ook dat hij er binnenkort bij komt”, aldus de Monegask.