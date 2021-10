Alfa Romeo zou in de zoektocht naar een tweede coureur voor het Formule 1-seizoen 2022, uit zijn gekomen bij Oscar Piastri, de huidige leider in het Formule 2-kampioenschap.

Eerder dit seizoen werd bekend dat Kimi Raikkonen aan het einde van het seizoen de Formule 1 vaarwel zegt. De Fin wordt in Hinwil opgevolgd door zijn landgenoot Valtteri Bottas die van Mercedes overkomt. Het tweede stoeltje lijkt lastiger te vullen. Alfa Romeo zou zijn uitgekeken op Antonio Giovinazzi en een keur aan namen heeft de afgelopen maanden de revue gepasseerd als zijn mogelijke opvolger.



Onder andere Nyck de Vries was even in beeld, maar de beste papieren leek Alpine-junior en F2-coureur Guanyu Zhou te hebben. De Chinees staat tweede in het F2-kampioenschap, heeft geldschieters met diepe zakken achter zich en toestemming van Alpine om de overstap te maken naar Alfa. De onderhandelingen tussen de Chinees en Alfa Romeo zitten volgens het Zwitserse Blick echter muurvast.

Guanyu Zhou is een belangrijke kandidaat bij Alfa Romeo, maar de onderhandelingen zouden muurvast zitten.

Forse eisen Zhou

Zhou en zijn management zouden een driejarig contract eisen, terwijl Alfa de Chinees slechts voor één seizoen willen vastleggen. Het team wil de optie openhouden om eind volgend jaar of het jaar daarop het eigen talent Theo Pourchaire uit het Sauber Junior Team naar de Formule 1 te promoten.

Pourchaire is nu nog te jong en onervaren om volgend jaar al in de Formule 1 te debuteren en dus is Alfa verder aan het kijken naar een oplossing voor de korte termijn. Volgens Blick is het team bij die zoektocht inmiddels uitgekomen bij Oscar Piastri. De jonge Australiër werd vorig jaar als rookie kampioen in de Formule 3 en staat dit seizoen met nog twee raceweekends te gaan eerste in het F2-kampioenschap.

Piastri slachtoffer van eigen succes?

Net als Zhou maakt Piastri deel uit van de Alpine-academie, maar de Fransen hebben zelf geen plek voor hem. Bovendien heeft hij het probleem dat hij de grootste kanshebber is op de titel in de Formule 2. De regels van de F2 schrijven voor dat de kampioen niet langer in die klasse mag uitkomen en dat zou betekenen dat Piastri slachtoffer zou kunnen worden van zijn eigen succes.

Mocht hij de titel winnen dan moet hij gedwongen op zoek naar nieuw emplooi en maar hopen dat ie nog ergens aan de bak komt. Nu lijkt het er dus op dat Piastri mogelijk volgend jaar zijn debuut kan maken in de Formule 1, hoewel ook niet uitgesloten moet worden dat Alfa hem gebruikt als pion in de onderhandelingen met Zhou.

