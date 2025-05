Charles Leclerc ontkent dat Ferrari ‘overmoedig’ was tijdens het begin van het 2025-seizoen. De resultaten van de Scuderia vielen tegen tijdens de eerste paar races van het jaar, vooral omdat fans, met name de tifosi, meer hadden verwacht van de komst van Lewis Hamilton en nadat Ferrari eind 2024 nog meedeed om de constructeurstitel. Volgens Leclerc bracht de hype rondom zijn kersverse teamgenoot te veel hooggespannen verwachtingen met zich mee.

Met een achterstand van 177 punten op kampioenschapsleider McLaren is het 2025-seizoen tot nu toe niet wat Ferrari ervan had gehoopt. De Scuderia beleefde een teleurstellende seizoenstart, en behaalde nog maar twee keer een podiumplaats tijdens een hoofdrace. En dat terwijl Ferrari 2024 nog afsloot als kanshebber voor de constructeurstitel en met twee overwinningen in de laatste zes races van het seizoen. Werd de Scuderia overmoedig na deze goede resultaten? Absoluut niet, aldus Charles Leclerc.

“Ik denk niet dat we overmoedig waren”, vertelt de Monegask aan de aanwezige media in Spanje. “Ik denk dat er vooral een grote hype rondom het team hing aan het begin van het seizoen. Wij hadden dat niet echt in de hand. Het kwam vooral doordat Lewis bij het team kwam. Dat is natuurlijk een groot iets binnen de Formule 1-paddock, dus er werd veel gepraat over Ferrari en de verwachtingen waren hooggespannen.”

2026

De Italianen konden vervolgens die hooggespannen verwachtingen niet waarmaken, omdat Ferrari, in de woorden van Leclerc, ‘simpelweg niet goed genoeg was’. Toch houdt Leclerc de moed erin, want in 2026 gaat er een heel nieuw reglement in de koningsklasse van kracht. “Volgend jaar is alles zo anders dat ik niet denk dat we met dezelfde problemen te maken krijgen”, vervolgt de coureur. “Het zou me erg verbazen als dat het geval is, omdat de auto helemaal anders zal zijn. Dus zelfs als we de problemen dit jaar niet oplossen, dan betekent dat nog niet dat we er volgend jaar ook naast zitten. We blijven echter gefocust op dit jaar, dus het is extreem belangrijk om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.”

