Ferrari deed in Monaco onverwacht goede zaken, dankzij de tweede podiumplaats van het seizoen voor Charles Leclerc. Ook Lewis Hamilton was tijdens de kwalificatie sterk, al verloor de Brit na de sessie zijn vierde startplek door een gridstraf van drie plaatsen. Toch ziet teambaas Frédéric Vasseur een stijgende lijn bij de Scuderia tijdens de afgelopen races. De Fransman hoopt om voor de GP Spanje dit momentum vast te houden.

Met een tweede en vierde plaats tijdens de kwalificatie in Monaco leek het er in het stadstaatje op dat Ferrari het lek te boven is. Lewis Hamilton kreeg na de sessie echter wel te maken met een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van Max Verstappen, waardoor de Nederlander de vierde startplaats van de Brit erfde. Toch reed de zevenvoudig wereldkampioen één van de succesvollere races in Monaco dit jaar, en kwam hij als vijfde over de finishlijn. Charles Leclerc pakte ondertussen met de tweede plaats zijn beste resultaat van het seizoen.

LEES OOK: Wil Ferrari Christian Horner naar Italië halen? ‘Scuderia heeft bij de Brit aangeklopt’

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kijkt daarom vooral terug op een paar positieve races voor de Scuderia voorafgaand aan de GP Spanje. “We komen aan in Barcelona na twee positieve races, terwijl we tijdens de laatste race in Monaco ook vooruitgang boekten wat betreft onze kwalificatieprestaties”, analyseert de Fransman.

Voor de teambaas is het doel voor het aankomende weekend op Circuit de Barcelona-Catalunya duidelijk. “Ons doel is om het momentum vast te houden. De strengere statische tests voor de flexibiliteit van de voorvleugel gaan tijdens deze Grand Prix van kracht en ook daar moeten we rekening mee houden.”

Stijgende lijn

Ondanks de positieve resultaten van de Scuderia tijdens het weekend in Monte Carlo, gelooft Vasseur niet dat de inconsistentie waarmee het team al het hele seizoen kampt verdwenen is. “Ook al hadden we dit seizoen een goed weekend, een goede race, dat verandert het grotere plaatje niet helemaal,” benadrukt de Fransman. “Nu voel ik ook dat er een stijgende lijn te bespeuren was tijdens de laatste twee of drie races. De race in Imola, het racetempo in Jeddah, en het complete weekend in Monaco waren allemaal goed. Als we het tweede deel van het seizoen op deze manier kunnen beginnen, komt het goed.”

Lees hier alles over de GP van Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.