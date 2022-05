Charles Leclerc is blij met zijn poleposition voor de Grand Prix van Spanje, maar is op de hoede voor Max Verstappen. Het wordt volgens Leclerc cruciaal om banden te sparen in de race: “Anders verlies ik de zege.”

Leclerc maakte het zichzelf erg spannend in Q3 op het hete Circuit de Barcelona-Catalunya, waar hij in zijn eerste run snel onderweg was maar in de voorlaatste bocht spinde en zo opnieuw kon beginnen. Nu lag alle druk op die laatste run maar ondanks die druk bleef de kampioenschapsleider koel en dook hij met drie tienden onder de tijd van Max Verstappen om zo de poleposition op te eisen.

“Ik voel me goed”, lacht Leclerc na het behalen van zijn dertiende Formule 1-poleposition. “Het was een zeer lastige sessie, zeker in Q3 toen ik een foutje maakte in de laatste chicane. Daardoor had ik maar één rondje, die ging extreem goed. Ik had wel een paar momentjes in de ronde maar ik hield ‘m op de baan en ik ben erg blij met de pole. Het was een goede ronde en de auto was geweldig. Ik ben dus erg blij”, aldus de Monegask.

De poleposition is de beste uitgangspositie voor de kampioenschapsleider, maar die is ook op zijn hoede voor de Red Bull van Max Verstappen, wiens racepace er op vrijdag sterk uitzag. “Ik sta er goed bij voor de start, maar de laatste races worstelden we met onze bandenslijtage in vergelijking met Red Bull”, weet Leclerc ook. “Max staat recht achter ons. Als we niet op onze banden letten, dan verliezen we de zege.”

Een klein voordeel voor Leclerc is dat teamgenoot Carlos Sainz achter Verstappen start terwijl hij zijn teamgenoot, Sergio Pérez, van de vijfde plek ziet starten. “Ik hoop het”, antwoordt hij, gevraagd of Sainz kan helpen bij de strategie. “Ik hoop dat we voor een één-twee kunnen gaan, dat zou geweldig zijn voor het team. We zullen ons best doen”, aldus Leclerc.

Foto: Motorsport Images