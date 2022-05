Charles Leclerc heeft in een zinderende kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje de poleposition veroverd. De kampioenschapsleider maakte het zichzelf moeilijk door alles van de laatste run af te laten hangen, maar wist ruim drie tienden te vinden om Max Verstappen, die vanwege vermogensverlies niet kon verbeteren, te verslaan.

Op het bloedhete Circuit de Barcelona-Catalunya, waar de thermometer de 35 graden aantikte en de asfalttemperatuur richting de 48 graden kroop, juichten de Spaanse Formule 1-fans een van de twee thuishelden, Fernando Alonso toe, maar de Alpine-coureur had last van verkeer in zijn laatste snelle ronde en moest na Q1 al uitstappen. Hij begint zijn thuisrace van de zeventiende plek.

Het was bovendien een pijnlijke middag voor Aston Martin dat met het grote, veelbesproken updatepakket gehoopt had om stappen vooruit te zetten maar met beide auto’s in Q1 strandde – Sebastian Vettel was zestiende, Lance Stroll achttiende. Williams was met een aardige marge het langzaamste team.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

In Q2 kreeg Mick Schumacher op de valreep een plekje in Q3 in de schoot geworpen door Lando Norris, die in zijn laatste snelle ronde snel genoeg was voor een achtste tijd, maar zijn rondetijd werd afgepakt vanwege het overschrijden van de track limits in bocht 12. Hij start zodoende van de elfde plek en ziet zondag Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Guanyu Zhou achter zich staan.

Het was na de eerste twee kwalificatiesessies slechts gissen wie de poleposition zou veroveren: voor het eerst in lange tijd was er een heuse driestrijd tussen Ferrari, Mercedes en Red Bull. In die driestrijd liep kampioenschapsleider Charles Leclerc een achterstand op door in zijn eerste run te spinnen in de laatste chicane, maar sloeg in de laatste run – met een hoop druk op zijn schouders – keihard toe met een 1:18.750, ruim drie tienden sneller dan Max Verstappen die opnieuw achter de Ferrari start. Voor Verstappen zat er geen tijdsverbetering in vanwege een verlies aan vermogen in de laatste run.

Thuisheld Carlos Sainz zorgt met zijn derde startplek voor nog meer druk op de Nederlander voor de race. Zijn teamgenoot, Sergio Pérez, start achter Mercedes-coureur George Russell op de vijfde plaats. Lewis Hamilton bevestigde met de zesde tijd de stap vooruit voor Mercedes, al heeft het team nog genoeg tijd te vinden met een gat van zes en acht tienden.

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15:00 uur.

Uitslagen GP Spanje 2022 - Kwalificatie