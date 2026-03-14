Charles Leclerc is opgelucht met zijn startpositie voor de Grand Prix van China. De Ferrari-coureur kwalificeerde zich als vierde, slechts dertienduizendste achter zijn teamgenoot Lewis Hamilton. “Het is vrij uniek dat ik tevreden ben met de vierde plek”, aldus Leclerc.

Na een tweede positie tijdens de sprintrace is Charles Leclerc blij met dit resultaat in Shanghai. “Dit circuit is altijd ongelofelijk lastig voor me, maar ik zit dicht bij Lewis. Hij is heel sterk op dit circuit. Ik ben tevreden met mijn ronde en dit voelt als een typisch weekend waarin Lewis het gewoon heel goed heeft gedaan”, vertelde Leclerc in de paddock in China.

‘Bijzonder in de kwalificatie’

Dat kwalificeren met de nieuwe auto’s anders is dan voorheen merkte Leclerc. “Deze bolides zijn bijzonder in de kwalificatie. Vroeger was een van mijn sterkste punten dat ik in het derde gedeelte van de kwalificatie enorme risico’s nam, om toch nét iets extra’s uit een ronde te halen. Nu moet je rekening houden met de motor- en energiesystemen, waardoor je meer tijd verlies dan wint. Constante rondes leveren nu meer op”, legde de Monegask uit.

Leclerc is tevreden met zijn positie en laat merken dat hij de nieuwe bolide onder controle heeft. “Ik had het gevoel dat mijn ritme tijdens de gehele kwalificatie constant was. In Q3 voelde het iets minder spectaculair, omdat je niet zo hard kunt pushen als je wilt. Uiteindelijk heeft het zich uitbetaald. Ik zit dicht bij de mannen voor me.” Andrea Kimi Antonelli en George Russell hebben de eerste startrij in handen.

‘Er zat niet meer in’

Shanghai ligt Leclerc niet helemaal, want vorig jaar werd hij gediskwalificeerd en het jaar ervoor eindigde hij de race als vierde. “Het is voor mij uniek om te zeggen dat ik blij ben met plek vier. Ik heb alles geprobeerd – verschillende afstellingen, rijstijlen – maar dit circuit blijft moeilijk. Deze positie is niet geweldig, maar ik denk ook niet dat er veel meer in zat”, aldus de Ferrari-coureur.

Voor de race ziet Leclerc alsnog kansen, want tijdens de sprintrace eindigde Ferrari op plek twee en drie. “De beginfase van de race is heel chaotisch, dus het maakt niet zo heel veel uit of je op de eerste of tweede startrij staat. Mercedes is heel sterk en ze hebben een voordeel van drie tot vier tienden met een volle tank. Alleen aan het begin van de race lijken wij iets flexibeler te zijn in hoe we de energie kunnen inzetten. Ik hoop dat ik kan winnen”, besloot Leclerc.

