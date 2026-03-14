Oscar Piastri sluit de kwalificatiesessie voor de hoofdrace in China af met een vijfde plaats. Volgens de coureur is de top vijf-startplek representatief voor de huidige vorm van McLaren, omdat het team onder meer nog steeds worstelt met het vinden van grip. Piastri denkt daarom niet dat een gevecht met Mercedes erin zit tijdens de Grand Prix op zondag, al zou McLaren het tij wel kunnen keren met de door teambaas Andrea Stella aangekondigde upgrades: ‘Hopelijk zijn die zoals de 2023-upgrades’, aldus Piastri.

Oscar Piastri kwalificeerde in China op precies dezelfde plek als in Australië: vijf. Volgens de Australiër weet McLaren een week na de seizoensopener wel beter om te gaan met het energiebeheer, maar is het nog een kwestie van zijn beste sectortijden aan elkaar rijgen. “Ik denk dat als je mijn beste sectoren bij elkaar optelt, we waarschijnlijk in de buurt van de Ferrari’s zitten”, vertelt de Australiër na de kwalificatie aan de media. “Maar het optimaliseren van de krachtbron met hoe lastig de banden zijn in deze omstandigheden, en de wind – ik ben er vrij zeker van dat iedereen een soortgelijk verhaal heeft.”

LEES OOK: Norris relativeert progressie McLaren in Shanghai: ‘Circuit zelf lost al helft problemen op’

Piastri is daarom van mening dat McLaren gekwalificeerd is op een ‘representatieve’ plek. “Hopelijk zijn we voor de race van morgen een beetje verbeterd ten opzichte van de sprint. We zijn iets dichter bij Mercedes gekomen, maar we zitten nog steeds een halve seconde achter, dus we doen op dit moment nog niet echt mee in de strijd. We moeten wat meer grip zien te vinden. Ik denk dat dat het belangrijkste is.”

‘Hopelijk dezelfde upgrades als in 2023’

McLaren-teambaas Andrea Stella hintte er al op dat de upgrades voor de MCL40 onderweg zijn. “Hopelijk krijgen we upgrades vergelijkbaar met die van 2023!”, grapt Piastri. “Maar dat is op dit moment moeilijk te zeggen.” De Britse renstal ging in 2023 door een serie upgrades van achterhoedeteam naar titelstrijder. Op dit moment worstelt McLaren nog met het optimaliseren van het huidige pakket. “Ik heb op dit moment een beetje het gevoel dat ik elke kwalificatiesessie verlaat met het idee dat we het vermogen van de power unit goed hebben benut, en dan komen we terug en ontdekken we dat er een flink stuk tijd is dat we over het hoofd hebben gezien”, aldus Piastri.

Toch verwacht de Australiër geen gevecht met Mercedes en Ferrari tijdens het hoofdevenement op zondag. “Het zou me wel een beetje verbazen als we hen kunnen bijhouden. Hopelijk zijn we sinds de sprint wat verbeterd. Maar ik denk zeker dat bij Antonelli zo’n beetje alles wat mis kon gaan, ook mis is gegaan in die sprintrace, en toch eindigde hij voor mij”, ziet Piastri het somber in. “Vooral op een circuit als dit: als je niet genoeg snelheid hebt, kun je die tijd niet goedmaken.”

Lees hier alles over de GP China

