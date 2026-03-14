Lando Norris ziet hoe zijn team McLaren in Shanghai een stukje dichter bij koplopers Mercedes en Ferrari is gekomen. De Brit waarschuwt echter wel meteen dat de renstal dat echter niet alleen aan het harde werk vanuit het team zelf heeft te danken. Het Shanghai International Circuit is namelijk een stuk ‘makkelijker’ circuit, volgens de coureur: ‘Dat elimineert al de helft van al onze problemen’.

Meer dan een zesde startplaats voor de GP China zit er niet in voor regerend wereldkampioen Lando Norris. Een jaar nadat McLaren nog dominant was op het Shanghai International Circuit – de twee coureurs zorgden vorig jaar nog voor het eerste een-tweetje van het seizoen – moet de Brit genoegen nemen met de derde startrij. “Maar we mogen blij zijn dat we al zo dicht op Ferrari zaten”, verzucht Norris na de sessie. “We staan op de startgrid waar we het ook verdienen om te staan.” Oscar Piastri vangt de race naast zijn teamgenoot vanaf plek vijf aan.

Volgens de McLaren-coureur heeft zijn team wel een stap gezet in Shanghai. “Er zijn een aantal dingen die we nu beter doen, maar het is ook een makkelijker circuit (dan Melbourne, red.)”, voegt Norris er wel aan toe. “Dat elimineert al de helft van al onze problemen. We hebben stappen vooruit gezet, maar er zijn zeker nog genoeg dingen om te verbeteren. Het gaat voorlopig nog moeilijk worden om voor een Mercedes te eindigen, maar we werken hard.”

Ferrari sneller door de bochten

Maar niet alleen Mercedes was te snel voor de beide McLarens tijdens de Chinese kwalificatiesessie. “Ferrari was ook sneller, net als vanochtend”, vervolgt Norris. “Wij hebben een betere motor, en dat is ons voordeel vandaag. We hebben daardoor meer snelheid op de rechte stukken. Maar Ferrari heeft een auto die sneller door de bochten kan dan zelfs een Mercedes. Het is ongelooflijk moeilijk om ze bij te houden in de bochten, en vervolgens bij te benen op de rechte stukken. Dat is zeker niet ideaal tijdens een racesituatie, maar zeg nooit nooit”, houdt Norris de hoop op een goed resultaat erin. “We doen zeker nog mee, maar het wordt wel moeilijk.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.