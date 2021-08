Charles Leclerc is tevreden over zijn seizoen tot nu toe, dat ‘beter dan verwacht’ is. Het is echter geen verrassing dat Ferrari er weer goed voor staat: “Er zit veel werk achter.”

Ferrari stond er in 2020 slecht bij, maar heeft in de winterstop de nodige stappen gezet. Daardoor heeft het team in de eerste elf races van dit seizoen al meer punten, 163, dan in het hele seizoen 2020 behaald. Leclerc stond zelfs tweemaal op poleposition, al kon hij bij zijn thuisrace in Monaco niet aan de start verschijnen vanwege motorproblemen na zijn crash in de kwalificatie. De Monegask staat op 80 punten, drie minder dan zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz. Leclerc is tevreden over het werk dat Ferrari heeft geleverd om weer meer naar voren te schuiven.

“Het is beter dan verwacht”, zegt Leclerc tegen Motorsport.com over het seizoen tot nu toe. “Er zit veel werk achter. Natuurlijk kan ik dat zien als ik naar Maranello ga. Dus het is geen complete verrassing. Natuurlijk hebben we een grote winst geboekt ten opzichte van vorig jaar. Dat is geweldig om te zien. Het laat zien dat we iets goed doen in de manier waarop we werken. Maar dit is nog niet het einde, want we hebben nog altijd als doel om aan de top terug te keren.”

“We focussen ons dus niet alleen op de verwachtingen, we focussen ons op het werk dat we te doen hebben in Maranello en op het circuit. We moeten alles zien te maximaliseren om zo snel mogelijk terug te keren waar we willen staan”, aldus de Monegask.

