Charles Leclerc staat onverwacht op het podium in Spanje, achter de twee coureurs van McLaren. De Monegask haalde Max Verstappen in na de herstart in de slotfase van de race. Zodra Leclerc te horen kreeg dat de Nederlander op de harde band stond voor de laatste paar rondes, wist de Ferrari-coureur dat hij een kans had. ‘En die kwam er’, aldus een blije Leclerc.

Charles Leclerc begon als zevende aan de race, maar zat al gauw in het kielzog van zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Ferrari liet vervolgens de zevenvoudig wereldkampioen aan de kant gaan voor zijn jongere teamgenoot. Het was echter pas na de herstart in ronde zestig dat Leclerc de top-drie inreed, na een inhaalactie op Verstappen. De Nederlander stond toen op de harde band, en Leclerc zag zijn kans schoon.

“Het was een strijd om baanpositie en om zo de slipstream te pakken (van Norris, red.)”, blikt Leclerc terug op de herstart na de race. “Max wilde me naar binnen duwen, waar al het rubber ligt. Daar wilde ik echter niet heen, en daarom was er contact. Maar er waren verder geen grote consequenties. Ik ben erg blij met vandaag. Ik had de kwalificatie gisteren namelijk een beetje opgeofferd, zodat ik vandaag betere banden had. Ik had geen idee of dat zou helpen, maar dat is wel gebeurd. We hadden geluk met de safety car, maar uiteindelijk hebben we een podiumplaats.”

Kans op een podiumplaats

Leclerc pakte op het laatste moment van de race de derde plek, nadat hij Verstappen inhaalde na de herstart. “Toen mijn ingenieurs aan mij vertelde dat Max op de harde band stond, was ik optimistisch. Ik wist namelijk hoe slecht de harde band was. Toen dacht ik: ‘Als ik een goede herstart heb, dan is er misschien een kans’. En die kwam er.”

