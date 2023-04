Voor de tweede dag op rij heeft Charles Leclerc de beide Red Bulls het nakijken weten te geven. Was de coureur van Ferrari gisteren al de snelste in de kwalificatie voor de Grand Prix op zondag, zaterdagochtend topte hij ook de tijdenlijst in Sprint Shootout, de kwalificatie voor de sprintrace later op de dag.

Het sprintraceweekend van de Formule 1 is sinds dit weekend volledig op z’n kop gezet met twee aparte races en daarbij ook twee aparte kwalificaties. In beide kwalificatiesessies toonde Leclerc zich de meester. Kreeg hij gisteren vooral concurrentie van Max Verstappen en daarachter Sergio Pérez, vandaag waren de rollen bij Red Bull omgedraaid met de Mexicaan op P2 en de Nederlander op P3.

Al met al start Leclerc zaterdagmiddag om 15:30 uur Nederlandse tijd de sprintrace dus vanaf de eerste startplek, ondanks een crash op het einde van SQ3. “Het was wat link op de zachte band. We hebben er natuurlijk gisteren ook op gereden, maar de omstandigheden waren toen totaal anders. De achterbanden raakten in mijn tweede ronde wat oververhit. Ik lag op dat moment wat achter op de tijd van mijn eerste snelle ronde dus ik probeerde wat extra’s te doen, maar toen verloor ik ‘m in bocht 5. Gelukkig had het geen invloed op de kwalificatie. Carlos [Sainz] zat achter me, dus het zou zonde zijn als hij zich aan het verbeteren was, maar ik ben gewoon blij met die eerste ronde.”

De beschadigde Ferrari van Charles Leclerc (Getty Images)

Vooruitkijken op de race wil Leclerc zich nog niet rijk rekenen. “We moeten realistisch blijven. De Red Bulls zijn ons nog steeds een stap voor, dus we zullen het moeten afwachten. Misschien kunnen we ze verrassen, we hebben de auto flink verbeterd.”