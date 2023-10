Beide coureurs vieren dit weekend een feestje, maar voor Charles Leclerc was er vrijdag in Austin meer reden tot juichen dan Lando Norris. Waar die eerste pole position pakte in zijn honderste race voor Ferrari, concludeerde de McLaren-coureur in diens honderdste race in totaal dat hij opnieuw een kans op pole had gemist.

“Als team hebben we het geweldig gedaan, al in de vrije training hadden we het uitstekend voor elkaar. De auto is ook nog eens snel en voelt goed aan”, reageerde een uitgelaten Leclerc na zijn pole position. “Dat belooft wat voor zondag in de Grand Prix, al kan het in bocht 1 nog tricky zijn. Maar ik start liever vooraan dan tussen de anderen.”

Achter Leclerc reed Lando Norris verrassend naar de tweede plek in de kwalificatie. De Brit had juist geen hoge verwachting van McLaren op het Circuit of the Americas in Austin. “En dus voelt P2 aan de ene kant als een bonus voor mezelf en het team. Aan de andere kant is het een gemiste kans, want ik maakte wat foutjes in Q3 en misschien had er dus meer ingezeten.”

Die foutjes maakte Leclerc ook, vertelde hij. Dat maakte het voor Norris des te zuurder. Veel illusies maakt de Brit zich voor zondag bij de start overigens naar eigen zeggen niet. “Charles is namelijk altijd een goede starter.” Hij moet bovendien op Lewis Hamilton letten, die vanaf P3 start én de ongetwijfeld gretige Max Verstappen (P6).

Zaterdag wacht in Austin eerst nog de tweede dag van het Grand Prix-weekend. Er staat dan een spintrace op het programma, voorafgegaan door de zogeheten sprint shootout.

