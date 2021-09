Ferrari-coureur Charles Leclerc is blij voor zijn vriend Daniel Ricciardo dat hij op Monza heeft gewonnen, maar noemt het ‘slecht nieuws’ voor de Scuderia als Ricciardo het nu weer echt op de rails heeft bij McLaren.

Ricciardo kende namelijk een lastige seizoensstart bij McLaren, zo is ook Ferrari’s Leclerc niet ontgaan. Ricciardo kreeg McLarens MCL35M maar niet onder de knie en werd overklast door teamgenoot Lando Norris. Leclerc vond het daarbij zelfs moeilijk de Aussie zo te zien worstelen, vertelt hij Sky Sports F1.

In Monza zat Ricciardo echter dichtbij Norris in de kwalificatie, klopte hem in de sprintkwalificatie en reed zondag na een goede start naar de zege. Volgens Leclerc zagen we Ricciardo in Italië zo ‘terug op honderd procent’. “Ik ben erg blij voor Daniel”, erkent Leclerc. “Het was mooi om de Daniel van de afgelopen jaren eindelijk weer terug te zien.”

Slecht nieuws

Tegelijkertijd, zo geeft Leclerc toe ‘is het voor ons slecht nieuws’ als Ricciardo zo presteert. Ferrari en McLaren zijn immers rivalen in de strijd om de derde plek in het WK. Voor Monza stond Ferrari derde, maar met haar één-twee in Italië is McLaren de Scuderia voorbij gegaan.

McLaren staat nu op 215 punten, Ferrari op 201.5. Met 114 om 56 punten was Norris voor Monza de ‘grootverdiener’ bij McLaren. Ricciardo heeft dat gat nu iets gedicht, want na Monza staat Norris op 132 en Ricciardo op 83. Als Ricciardo vanaf nu aan kan sluiten bij Norris, zo vreest Leclerc, krijgt Ferrari het nog heel moeilijk in de strijd om P3.

Ondanks dat een sterke Ricciardo een extra gevaar vormt voor Ferrari, vindt Leclerc het ook wel weer een mooie uitdaging om een met twee coureurs sterk presterend McLaren te proberen te verslaan. “Dit pusht ons om te proberen elk weekend perfect te presteren, en dat is ook precies wat we de komende weekends willen doen.”

