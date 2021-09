Voor het eerst sinds 2018 stond Daniel Ricciardo bovenaan het erepodium. Voor zijn werkgever McLaren was het al sinds 2012 geleden dat ze een race wonnen. “Het werd tijd”, stelt Ricciardo, die daar het liefst nog wat schuttingtaal aan had toegevoegd, maar zich inhield voor de camera’s.

Ricciardo greep de leiding bij de start en gaf die niet meer uit handen. “Het werkte gisteren ook al goed”, doelt de Australië op de start van de sprintrace waar hij teamgenoot Lando Norris en Lewis Hamilton te grazen nam. Ditmaal versloeg hij Max Verstappen in de aanloop naar de eerste bocht. “Maar dat was zeker nog geen garantie om de hele race voorop te blijven.”

“We hadden geen megatempo”, erkent Ricciardo. “Maar het was genoeg om Verstappen achter me te houden. Daarna kwamen er safety cars en van alles en nog wat. Ik had nooit verwacht hier te winnen. Al voelde ik vrijdag wel iets speciaals, dat er iets goeds op komst was.”

Na een moeizaam begin van het seizoen heeft Ricciardo inmiddels zijn draai gevonden bij McLaren. “De zomerstop was goed om de batterij op te laden, de laatste drie raceweekends zit ik in een stuk beter in mijn vel. Deze winst is voor het hele team. Een podium is al geweldig voor McLaren, een 1-2 is ongelooflijk.”

De eerste dubbelzege voor McLaren sinds de Grand Prix van Canada in 2010. Ricciardo’s laatste triomf was de Grand Prix van Monaco in 2018. Of zoals hij het over de boordradio direct na de finish verwoordde: “We zijn nooit weggeweest, alleen even een stapje opzij.”