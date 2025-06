De GP van Spanje kwam in de slotfase tot leven! De herstart na de safety car zorgde ervoor dat Max Verstappen – die door Red Bull op de harde compound was gezet – zich moest verdedigen tegen Charles Leclerc. Door het gebrek aan grip op de witte banden kwam de Monegask hem op het rechte stuk voorbij, al ging dat niet zonder slag of stoot. De Nederlander protesteerde over de boordradio, maar sancties bleven uit. Achteraf toonde Leclerc wel sympathie voor Verstappen.

Voor de herstart kreeg Max Verstappen – tot zijn eigen verbazing – harde banden onder zijn RB21 geschroefd. Een nieuwe set softs had hij immers niet meer. Op het rechte stuk wist hij, zoekend naar grip, de auto knap op het asfalt te houden, maar dat zette de deur open voor Charles Leclerc. Diens Ferrari kwam langszij, waarbij er even sprake was van een touché tussen beide coureurs. Verstappen was woedend en riep over de boordradio dat Leclerc de derde plaats moest teruggeven, maar de stewards gaven niet thuis.

‘Niets bijzonders’

Leclerc gaf later aan dat hij begrip had voor de irritatie van Verstappen. Als hij in de schoenen van de Red Bull-coureur had gestaan, had hij waarschijnlijk dezelfde frustratie geuit. “Andersom had ik waarschijnlijk ook van me laten horen”, verklaarde de Ferrari-coureur tegenover de media in Barcelona. “Je vecht immers wel voor een derde plaats. Natuurlijk probeer je dan alles om die te beschermen. Hij (Verstappen, red.) wist waarschijnlijk ook dat het op die banden erg lastig zou worden”, voegde Leclerc eraan toe.

Verder had Leclerc weinig te melden over het incident. “Het was niets bijzonders”, zei de Monegask luchtig. “Ik haalde gewoon aan de binnenkant in. Hij probeerde me op de vuile kant van de baan te drukken, maar ik had meer snelheid doordat hij die fout moest corrigeren. Toen probeerde ik nog een beetje in de slipstream van McLaren te komen en ging ik een klein beetje opzij. Verstappen ging niet opzij, dus raakten we elkaar. Verder gebeurde er weinig bijzonders.” Het wereldberoemde fragment van Leclerc en Verstappen uit hun kartdagen lijkt het voorval goed samen te vatten: “Just a racing-inchident.”

