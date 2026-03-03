Charles Leclerc heeft vlak voor de seizoenstart nog het jawoord gegeven. Al dagenlang gingen er geruchten over of de Monegask nu wel of niet getrouwd was, nadat hij met zijn partner Alexandra Saint Mleux werd gespot in een vintage Ferrari. De coureur bevestigt via zijn eigen sociale mediakanalen dat de bruiloft inderdaad al heeft plaatsgevonden.

De huwelijksvoltrekking tussen Charles Leclerc en zijn partner Alexandra Saint Mleux vond afgelopen zaterdag 28 februari plaats. De Ferrari-coureur kondigde in november nog zijn verloving met het Franse model aan. De twee werden afgelopen weekend al in Monaco gespot in een klassieke Ferrari: de Ferrari 250 Testa Rossa, de bolide die tussen 1958 en 1962 vier keer de 24 Uur van Le Mans won.

De Monegask maakte de maandag daarop bekend inderdaad getrouwd te zijn. “Een dag die we nooit zullen vergeten”, schreef hij op zijn eigen sociale mediakanalen. “Het eerste deel is nu voltooid, en het tweede deel zal volgend jaar met onze geliefden plaatsvinden”. Ook Leclercs hond Leo, inmiddels een geliefd gezicht in de Formule 1-paddock, was bij de bruiloft aanwezig.

Bekijk de foto’s van de bruiloft van Leclerc hier:



