Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen! Aankomend weekend gaan voor het eerst in 2026 de lichten uit, en rijden de coureurs de openingsrace in Melbourne, Australië. Vorig jaar won uiteindelijke wereldkampioen Lando Norris deze Grand Prix aan de andere kant van de wereld tijdens verraderlijke, natte omstandigheden. Kunnen we dit jaar dezelfde weersomstandigheden verwachten? Bekijk het hele weerbericht voor de GP Australië hier.

Een jaar geleden werd het Australische raceweekend geplaagd door regenbuien. Door het natte wegdek ging onder meer Isack Hadjar al in de formatieronde van de baan. Het lijkt er echter niet op dat aankomend weekend deze chaotische taferelen zich zullen herhalen. Er wordt namelijk volop zon voorspelt voor het eerste raceweekend van 2026.

Weerbericht GP Australië

Op de openingsdag, vrijdag, in Melbourne blijft het overwegend zonnig. Tijdens de eerste vrije training is er nog wel kans op een klein wolkje boven het circuit, met temperaturen rond de 21 graden. Voor de tweede vrije training zijn de weersverwachtingen nog beter. De zon zal dan volop schijnen op het Albert Park Circuit, met een zachte bries vanuit het zuidwesten.

Op de zaterdag neemt de kans op bewolking toe tijdens de derde vrije training, al blijft het ook dan droog in Melbourne. Het wordt rond de 19 graden Celsius. De temperatuur neemt vervolgens iets toe voor de kwalificatie, om 16:00 uur lokale tijd ’s middags. Ook dan zal er bewolking zijn, maar blijft de regen uit. Tijdens de eerste Grand Prix van het jaar, op de zondag, schijnt de zon volop, en is het voor de aanwezige fans dankzij de voorspelde 24 graden Celsius goed insmeren met zonnebrandcrème. Ook dan zal er een zachte bries vanuit het zuidwesten over het circuit waaien.

