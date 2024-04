Ze krijgen van Ferrari’s teamleiding alle ruimte met elkaar te duelleren, zij het binnen de grenzen van het redelijke. Charles Leclerc en Carlos Sainz maken graag gebruik van die vrijheid, maar volgens de Monegask is zijn teamgenoot in de sprintrace te ver gegaan. “Hier moeten we snel over praten”, bromt Leclerc.

Wie herinnert zich het rondenlange, intense gevecht tussen Leclerc en Sainz in Monza vorig jaar nog? Het ging niet eens om de dagwinst, daarvoor was Max Verstappen al te ver weg, maar om de laatste podiumplek. Met rokende banden en gierende remmen bestookten de twee Ferrari-coureurs elkaar tot de finish. Ruim een half jaar later komen die herinneringen bovendrijven bij het sprintnummer in China.

Nadat de kruitdampen van een hevig en vermakelijk gevecht vanaf bocht 7 tussen Fernando Alonso, Sainz, Leclerc en Sergio Pérez (uiteindelijk de lachende derde) zijn opgetrokken, ziet de Monegask zijn kans schoon zijn Spaanse teamgenoot te verschalken. Dat lukt hem in de slotfase op de achterkant van het circuit ook. Maar niet zonder slag of stoot. “What the f…k“, vloekt Leclerc over de boordradio. Volgens de Monegask is Sainz veel te ver gegaan om hem achter zich proberen te houden. “Hij verdedigt tegen mij veel meer dan tegen anderen”, beweert de Monegask na afloop over de boordradio. “Hier moeten we echt over gaan praten.”

De wedstrijdjury heeft het incident nog tijdens de race bestudeerd, maar ziet geen aanleiding voor een reprimande. Leclerc: “Carlos ging ditmaal een beetje over de grens. Maar om eerlijk te zijn, dat heb ik in het verleden ook weleens gedaan. Wat er dan gebeurt: we discussiëren erover en dan is de lucht weer geklaard.”