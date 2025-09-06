Charles Leclerc kon zaterdag niet stunten voor de Ferrari-fans in Monza. De Monegask veroverde de vierde startplek voor de Italiaanse GP, achter Max Verstappen en de beide McLaren-coureurs. Leclerc verklaarde achteraf enigszins teleurgesteld te zijn, al had hij deze uitslag wel verwacht. Hij hoopt zondag iets ‘speciaals’ te kunnen doen voor de vele tifosi die hem aanmoedigen, al weet hij ook dat hem een zware race te wachten staat.

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar aan de andere kant verbaast het me niets”, reageerde Leclerc na afloop van de kwalificatie bij F1TV. “Het zou altijd heel moeilijk worden om voor de topposities te vechten. We wisten op voorhand dat Red Bull en McLaren dit weekend sneller zouden zijn dan wij. Helaas is dat vanmiddag ook zo gebleken. Zeker in een kwalificatie als deze kun je gewoon niet heel veel meer doen. Mijn snelle ronde was prima, maar meer zat er gewoon niet in.”

“Ik hoop dat ik morgen nog wat kan uitrichten”, vervolgde Leclerc. “Inhalen zal nog een flinke uitdaging worden, maar als we binnen DRS-afstand kunnen blijven van de gasten voor ons, kunnen we hopelijk iets speciaals doen. Het gaat hoe dan ook een zware race worden,” besloot hij nuchter.

