Charles Leclerc is verrast dat hij zijn Ferrari naar de vierde tijd, en dus de derde startplek vanwege de gridstraf voor Lewis Hamilton, kon rijden in de kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije. De Monegask is daarnaast verbaasd dat het middenveld zo sterk was en in de buurt kwam van de poleposition.

Leclerc had een uitstekende kwalificatie, al ging het niet van een leien dakje. De Monegask had enkele spannende momenten en spinde uiteindelijk ook een keer in Q2 op de mediums. Daardoor werd het meteen een stuk spannender of hij de top tien wel zou redden omdat de tijd begon te dringen, maar uiteindelijk haalde hij dat met een marge en kon hij in Q3 de vierde tijd noteren. Het levert hem de derde startplaats op vanwege de gridstraf voor de snelste man van de zaterdag Lewis Hamilton, maar hij moest er wel voor vechten.

“Ik wist dat het een lastige sessie zou worden omdat we besloten om voor een low downforce afstelling te gaan voor deze kwalificatie voor morgen”, zegt Leclerc. “Ik denk dat het uiteindelijk de juiste beslissing was, maar voor vandaag was het wel lastig. In Q2 had ik dankzij Carlos (Sainz, red.) een tow, anders had het misschien wat spannender geworden om Q3 te halen met de hoeveelheid verkeer die ik in de laatste drie bochten had.”

De Ferrari oogde vrijdag al best sterk op Istanbul Park. Leclerc noteerde toen een derde en tweede tijd terwijl teamgenoot Sainz vijfde en twaalfde werd. Het circuit in Turkije ligt het team dus goed, al is dat wel tot de verbazing van Leclerc. “Ik weet niet precies waarom, om eerlijk te zijn”, geeft Leclerc toe. “Het is een beetje vreemd, ook omdat het middenveld het ook erg goed deed. We zaten erg dicht bij de pole, net als iedereen. Dat is goed om te zien.” Hoewel Leclerc dus een goede kans maakt op een podium en misschien wel de zege, wil Leclerc het voorzichtig aanpakken. “Ik wil niet te veel risico’s nemen met de eerste twee. We zijn niet met hen in gevecht in het kampioenschap. De start is altijd lastig, maar ik ga niet te veel risico’s nemen”, besluit de Monegask.

Foto: BSR Agency