Hij vertrok de laatste twee edities van de Azerbeidzjaanse GP al vanaf de beste startpositie en maakt er met een weergaloos kwalificatierondje drie op een rij van. Met zijn eerste pole van 2023 doorbreekt Charles Leclerc namens Ferrari de hegemonie van de Red Bulls. “Ik ben verrast.”

In de eerste en enige vrije training worden de contouren van Ferrari’s (tijdelijke?) revival al zichtbaar. Leclerc is daarin slechts een fractie langzamer dan Max Verstappen, die dit seizoen met Red Bull de Formule 1 tot dusverre domineert. Het blijkt drie uur later geen toeval te zijn. In de eerste vliegende ronde van het beslissende kwalificatiesegment noteert Leclerc exact dezelfde tijd als zijn Nederlandse rivaal, in de tweede en laatste trekt hij aan het langste eind.

Met een grote glimlach zet Leclerc zijn helm af. De pauze van vier weken heeft zijn werkgever kennelijk goed gedaan. Met diverse updates hoopt de Scuderia het fletse seizoen nieuw competitief leven te kunnen inblazen. “We zijn naar Bakoe gekomen met het idee dat we het goed zouden doen als we voor Aston Martin en Mercedes zouden staan”, verklapt Leclerc. “Maar we staan nu op pole.”

“Ik ben heel blij met de laatste kwalificatieronde”, vervolgt de Monegask, die de afgelopen dagen in het geruchtencircuit bij Mercedes als opvolger van Lewis Hamilton werd genoemd. “Wat racesnelheid betreft zitten we waarschijnlijk net iets achter Red Bull, maar de auto voelde vanaf het begin goed. We hebben weinig trainingsmeters gehad, maar we staan er direct. De snelheid is goed.”

Achter Leclerc, Verstappen en Pérez vertrekt Ferrari’s andere coureur, Carlos Sainz, de race zondag als vierde.