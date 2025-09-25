Na een indrukwekkend optreden in Azerbeidzjan lijkt Max Verstappen zich opnieuw te mengen in de titelstrijd. De Nederlander staat nog altijd 69 punten achter op WK-leider Oscar Piastri, maar met nog zeven races en drie sprintraces te gaan is er nog van alles mogelijk. Ferrari-coureur Charles Leclerc ziet de opmars van de Red Bull-coureur, maar twijfelt of het genoeg zal zijn om alsnog de titel binnen te halen.

De viervoudig wereldkampioen was dominant op het stratencircuit van Bakoe, waar hij zowel de pole position als de overwinning pakte. Voor McLaren verliep het weekend daarentegen ronduit moeizaam. Kampioenschapsleider Oscar Piastri crashte op zaterdag in de kwalificatie en een dag later in de openingsronde van de race. Lando Norris wist op zondag niet verder te komen dan een zevende plaats. Na zijn dominante zeges in Monza en Bakoe, begint Verstappen langzaam dichter bij het McLaren-duo te kruipen in het kampioenschap. Toch blijft het gat in punten nog altijd aanzienlijk.

Twijfels bij Leclerc

Charles Leclerc was onder de indruk van Verstappens optreden. “Ik denk echt niet dat Max iets laat liggen, daar ben ik zeker van”, zei de Monegask na afloop van het weekend in Bakoe. “Ze hebben duidelijk een stap gezet met die auto en zitten nu echt op een heel hoog niveau.” Toch verwacht de Monegask niet dat Red Bull de komende races zal domineren. “Het zit dicht bij elkaar tussen McLaren en Red Bull. De laatste twee weekenden waren niet echt sterk van McLaren, maar ik denk niet dat Red Bull weer gaat domineren.”

Wat Verstappens persoonlijke vorm betreft, is Leclerc vol lof. “Ik vind dat Max het op dit moment gewoon geweldig doet. Petje af voor hem.” Maar over de titelstrijd is hij duidelijk: “Ik zou echt verbaasd zijn als Max kampioen wordt. Het gaat gewoon Oscar of Lando worden dit jaar.”

