Na een serie mislukte pogingen in zowel de Formule 2 als Formule 1, door pech en strategische missers, vervult Charles Leclerc op 26 mei 2024 alsnog zijn jongensdroom. Hij wint de Grand Prix van Monaco, zijn geboortegrond, en viert die met een lange oerschreeuw over de boordradio. “Eindelijk.”

De gedachten van Charles Leclerc na ‘de mooiste overwinning uit zijn loopbaan’ gingen nog tijdens de race en ook veelvuldig uit naar vader Hervé, die in 2017 na een lange strijd tegen kanker stierf. Samen hadden ze een droom, dat zoon Charles ooit de winnaarsbokaal Formule 1 uit handen van de prins zou krijgen. “Vijftien ronden voor het einde kwamen alle emoties al naar boven”, bekent Leclerc. “Ik moest veel meer aan mijn vader denken dan ik had gedacht. Hij heeft alles voor mij gegeven, het was een droom van ons hier te racen en te winnen. Bij deze Grand Prix begon ooit mijn droom Formule 1-coureur te worden.”

Na talloze vergeefse pogingen klaart de Monegask de klus ditmaal wel. “I will bring it home”, roept hij vijf ronden voor het einde al euforisch over de boordradio. Na een race waarin hij vooraan totale controle heeft, rijdt hij in de slotfase nog makkelijk bij achtervolger Piastri weg. “Het lijkt allemaal makkelijk, maar dit is toch een moeilijke race. Zeker als je 78 ronden op dezelfde band moet rijden en met een herstart”, stelt Leclerc. “Dat we een dubbele start hebben gehad maakt de overwinning nog mooier. Dit betekent heel veel voor mij met al die fans op de tribunes. Ik ken zoveel mensen hier, zag allemaal bekenden en vrienden op de balkons.” Eindelijk krijgt prins Albert, een goede vriend van Leclerc, zijn gedroomde winnaar.

Voor Piastri rest de tweede plek, voor Leclercs teamgenoot Carlos Sainz de derde. “Een prima weekend”, meent de Australiër in dienst van McLaren. “Er is geen betere plek op het podium te staan dan in Monaco. Ik ben er blij mee. Misschien hadden we Charles zaterdag in de kwalificatie kunnen verslaan, maar dan had ik de allerbeste ronde uit mijn leven moeten rijden. Hij was gewoon megagoed dit weekend.” Woorden waar Sainz zich helemaal in kan vinden. De Spanjaard verklaart vooral ‘heel blij voor Charles’ te zijn. “Iedereen in het team verdient dit. En het lijkt erop dat we elke race sterker worden.”