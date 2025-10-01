Charles Leclerc hoopt dat Ferrari dit weekend in Singapore kan profiteren van de hoge temperaturen op het Marina Bay Street Circuit. Volgens de Monegask presteert de SF-25 beter in warme omstandigheden, in tegenstelling tot concurrenten zoals Mercedes, die juist uitblinken bij kouder weer.

De Formule 1 reist deze week af naar de GP Singapore, het circuit dat bekendstaat om de tropische weersomstandigheden. “Het wordt sowieso warm – dat staat vast”, blikt Leclerc alvast vooruit op het raceweekend in Singapore, tegenover de media in Bakoe. En dat is een voordeel voor de SF-25. “Ik denk dat onze auto het juist lastig heeft wanneer het koud is.”

Tijdens eerdere raceweekenden, zoals in Azerbeidzjan, zag Leclerc hoe teams als Mercedes en Williams voordeel haalden uit lagere temperaturen. “We hebben gezien dat Mercedes juist erg sterk is als het koud is”, legt hij uit. “In de kwalificatie in Bakoe waren zij een van de weinige teams die de mediumband echt goed aan het werk kregen in Q3 – samen met Williams trouwens. Beide auto’s zijn erg sterk in koele omstandigheden.”

Tropisch voordeel

Voor Ferrari kan de warmte in Singapore dus het verschil maken. Leclerc gelooft dat de auto onder de hete omstandigheden beter presteert, zowel qua bandentemperatuur als balans. “Wij zijn sterker in warme omstandigheden. Dus ik hoop echt dat Singapore ons daarin een voordeel geeft”, aldus Leclerc.

Ferrari strijdt momenteel om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap en elke puntenfinish kan cruciaal zijn in de strijd met Red Bull en Mercedes. Met de tropische hitte, het technische karakter van het stratencircuit en de veeleisende aard van de baan, lijkt Singapore op papier in elk geval een circuit dat Ferrari goed zou moeten liggen. Als de warme omstandigheden het verschil maken, kan dit hét weekend worden waar Leclerc al tijdenlang op hoopt.

