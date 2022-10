Nu Max Verstappen in Japan het kampioenschap heeft kunnen veiligstellen, zijn er nog vier races te rijden en er zijn nog genoeg dingen om de televisie voor aan te zetten. Zo kan Red Bull in Amerika het constructeurskampioenschap binnenslepen, zijn er nog twee stoeltjes open voor 2023 en wordt er nog hard gevochten voor de podiumplekken bij de constructeurs.

Wanneer pakt Red Bull het constructeurskampioenschap?

Red Bull kan in Texas voor het eerst sinds 2013 het constructeurskampioenschap binnenslepen. Acht jaar lang was de dominantie van Mercedes niet te doorbreken, maar het Duitse automerk is al uit de race voor het kampioenschap van dit jaar en zal dus hoe dan ook onttroond gaan worden.

Alleen Ferrari is theoretisch nog in de race voor het constructeurskampioenschap, maar het is zo goed als zeker dat Red Bull Racing dit jaar met de titel naar huis gaat. Ferrari kan Red Bull alleen van de titel onthouden als het 19 punten meer scoort dan het team uit Milton Keynes. Er is dus een hele reële kans dat dit weekend het constructeurskampioenschap zal worden beslist.

Foto: Motorsport Images

Nog twee vrije stoeltjes

Bijna alle stoeltjes voor seizoen 2023 zijn gevuld. Voor het eerst sinds de Grand Prix van Brazilië in 2006 staan er weer twee Nederlanders op de grid, maar silly-season is nog niet voorbij. Alleen bij Haas en Williams is er nog één plekje vrij.

Het Amerikaanse team wacht lang af of het door wil gaan met Mick Schumacher. Volgens Steiner zal Schumacher in de laatste vier races punten moeten scoren wil hij zijn stoeltje behouden. Niet onmogelijk, maar wel een lastige opgave aangezien de Haas-coureurs beiden sinds de Grand Prix van Oostenrijk droog staan. Mochten er geen punten meer gescoord worden door Schumacher is een terugkeer van Nico Hülkenberg een optie. De Duitser die nog steeds graag eens op het podium zal willen staan aast op het Haas-zitje en de verwachting is dan ook dat het tussen één van de twee Duitsers zal gaan.

Foto: Motorsport Images

Bij Williams hangen er meer vraagtekens in de lucht. Nicholas Latifi werd na drie jaar te licht bevonden en is bezig aan zijn laatste campagne bij het Britse team. Wie hem gaat vervangen is nog de vraag. Er zijn veel geruchten over Logan Sargeant. De Amerikaanse Formule 2-coureur moet in zijn klasse in de top 5 eindigen wil hij de benodigde superlicentie-punten binnenslepen om ook daadwerkelijk in de Formule 1 te kunnen starten. Ook valt de naam Mick Schumacher regelmatig bij Williams mocht er bij Haas geen langer verblijf voor hem mogelijk zijn.

Logan Sargeant | Foto: Motorsport Images

Verstappen, Pérez, Leclerc. Of toch een ander podium?

Verstappen staat een straatlengte voor op de concurrentie en kan na de Grand Prix van Japan ook niet meer achterhaald worden. Daarachter is het nog enorm spannend. Pérez staat na twee goede weekenden in Singapore en Japan op de tweede plek in het coureurskampioenschap, maar Leclerc zit maar op één punt achter de Mexicaan. Red Bull zal met een één-tweetje in de coureursstand hun kampioenschap extra glans willen bijgeven, maar Ferrari zal niets liever willen dan dat voorkomen. Achter die drie vechten Russell (207), Sainz (202) en Hamilton (180) nog om de eer.

Foto: Motorsport Images

Vechten om de laatste plekken

Lando Norris vind het ‘een wonder’ dat McLaren nog steeds in gevecht is met Alpine om de vierde plaats in de constructeurs, maar het is wel degelijk het geval. Het team uit Woking staat op dit moment op 130 punten. Alpine staat daar met dertien punten voor. De laatste races zullen uitwijzen wie er met die begeerde vierde plaats vandoor gaat. Daaronder vechten Alfa Romeo (52), Aston Martin (45), Haas (34) en AlphaTauri (34) allemaal nog om de zesde plek. Aston Martin lijkt na een aantal goede upgrades en top 10-klasseringen de beste papieren te hebben, maar de andere teams zullen ook graag zo hoog mogelijk eindigen en daardoor zoveel mogelijk prijzengeld mee naar huis nemen.