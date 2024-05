Kan hij de vloek van Monaco, zijn thuisrace, eindelijk gaan verbreken? De vooruitzichten voor Charles Leclerc daarop zijn prima. De Monegask verovert in de straten die hij op zijn duimpje kent pole position voor het kroonjuweel van de Formule 1. Oscar Piastri start in de Grand Prix naast hem, Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz vertrekt als derde.

In 2021 en 2022 stond hij ook op pole in zijn achtertuin. Een geflopte strategie en panne voorkwamen in beide gevallen dat hij uit handen van prins Albert, een goede vriend van hem, de winnaarstrofee mocht ontvangen. Maar Leclerc is van zins dat niet nog eens te laten gebeuren. “Deze derde pole in Monaco is prachtig”, meent hij. “Het gevoel na een kwalificatierondje hier is altijd bijzonder. Ik ben er tevreden over. Mooi ook om al die opwinding van de fans te zien.”

Toch beseft Leclerc dat het gevaar in de straten van Monte-Carlo in een klein hoekje schuilt. “Ik weet vanuit het verleden dat de kwalificatie hier niet alles is. Destijds is het niet gelukt, maar we zijn nu een sterker team en verkeren in een betere positie. Ik heb een goede start nodig. Het zou mooi zijn als dat lukt en Carlos (teamgenoot Sainz, red) mij kan volgen. Een een-tweetje zou het perfecte scenario zijn. Maar wat er ook gebeurt we moeten deze race winnen.”

Leclerc krijgt op de eerste startrij gezelschap van Oscar Piastri, die een fractie tekort kwam. “Ik maakte een paar kleine fouten”, aldus de Australiër. “Maar alle lof voor Charles, hij is het hele weekend al supersnel. Volgens mij dacht niemand dat hij bij hem in de buurt zou kunnen komen.” Sainz had er vooraf wel hoop op. Maar de Spanjaard voert volgens eigen zeggen al twee dagen lang een gevecht met Ferrari’s SF-24, klaagde ook over ‘een gebrek aan vertrouwen’ in de auto. “Ik ben niet helemaal blij, want ik had graag voor de pole willen vechten. Maar eerlijk is eerlijk, Charles is het hele weekend al geweldig op dreef. In Monaco kan weliswaar van alles gebeuren, onze prioriteit is met Charles deze race te winnen.”

De laatste overwinning van Ferrari in het belastingparadijs dateert van 2017. Sebastian Vettel ging er destijds met de prestigieuze trofee vandoor. Kimi Räikkönen completeerde het een-tweetje voor de Italiaanse renstal.