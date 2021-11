De achtste plaats was niet per se waar Charles Leclerc op gehoopt had, maar na een dramatische kwalificatie door een scheurtje in het chassis kijkt hij toch tevreden terug op de race. Met name de snelheid in de vrije lucht zorgde voor wat opluchting.

Leclerc zat met de nodige vraagtekens nadat hij in de kwalificatie slechts dertiende werd. Een verklaring voor het plotselinge verlies aan snelheid had hij niet, maar Ferrari had die wel na de kwalificatie. Zij hadden een scheurtje in het chassis ontdekt. Hij zou de schade mogelijk al in zijn eerste run in Q1 hebben opgelopen. Het team had een chassiswissel uitgevoerd voor Leclerc, die daarvan profiteerde in de race.

“Als je naar het resultaat kijkt, dan is dat natuurlijk niets bijzonders”, blikt Leclerc terug op zijn race in Qatar. “Maar als je naar de pace in de vrije lucht in de tweede stint kijkt, dat is erg positief omdat we heel sterk waren. Het is een circuit waar het lastig is om in te halen, zeker als je op dezelfde strategie zit als de jongens voor je. In de vrije lucht kon ik dus mijn werkelijke pace laten zien.”

“Ik was best blij om te zien dat de snelheid er weer was na de chassiswissel omdat het best zorgwekkend was om te zien hoe weinig snelheid we hadden”, doelt hij op de kwalificatie. “Zeker met een beschadigd chassis, dan weet je ook niet in hoeverre deze beschadigd is. Om dan dus de snelheid weer terug te vinden na de chassiswissel, dat voelt goed”, aldus de Monegask.

Zorgen had Leclerc dan ook niet bij de chassiswissel. “Het is normaliter niet zo dat er veel verschil is als je van het ene naar het andere chassis gaat. Het is makkelijk om hetzelfde gevoel te vinden, dus ik had totaal geen zorgen”, besluit hij.