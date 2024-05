Tijdens het aankomende raceweekend in Monaco wordt er één coureur extra in het zonnetje gezet – Ferrari-rijder Charles Leclerc is voor de Monegasken de zogenaamde hometown hero. De thuisrace was hem echter niet altijd goed gezind. Na ontelbare pechgevallen kwam hij nooit verder dan P4 in het prinsdom. In een persconferentie bespreekt Leclerc zijn kansen voor de GP van Monaco van 2024.

LEES OOK: Tijdschema GP Monaco: Zo laat beginnen de sessies

Op donderdagmiddag staat een enthousiaste Charles Leclerc de pers te woord. Iedereen is benieuwd of hij zijn Ferrari voor de derde keer op poleposition kan zetten en of hij dat op zondag (eindelijk) kan vertalen naar een overwinning. “In Monaco begin je altijd op nul”, reageert Leclerc. “Dat zag je ook in 2021 – onze auto was toen nergens goed, maar hier stonden we ineens op pole. Maar het zou me verbazen als we niet sowieso meedoen voor de eerste startplek.”

Leclerc heeft in het verleden veel moeite gehad met de Grand Prix van Monaco – een reeks aan pechgevallen maken dat hij de race slechts twee keer heeft uitgereden. Een podiumplek bleef daarbij altijd uit. “Een podium betekent eigenlijk niks voor mij”, licht de Monegask toe. “Ik doe niet mee voor de tweede of de derde plaats, ik doe mee om te winnen.” De Ferrari-coureur heeft dusdanig veel pech gehad in zijn thuisrace, dat fans gekscherend zeggen dat er een vloek rust op Monaco.

LEES OOK: Terugblik: Charles Leclerc vertrouwt erop de ‘Monaco-vloek’ te kunnen breken

Lokale held

Ondanks het gebrek aan trofeeën blijft Monaco een speciaal circuit voor Leclerc. “Ik hou echt van deze baan”, zegt hij stralend. “Het heeft alles te maken met risico’s nemen. Als je een beetje lef hebt, zie je dat meteen terug in de rondetijden.”

De nog geen 40.000 inwoners van de dwergstaat hebben Leclerc inmiddels in hun harten gesloten – de Ferrari-rijder is een lokale held geworden voor de Monegasken. “Het is raar dat mensen nu zo anders met me omgaan”, geeft Leclerc toe. “Voor mijn vrienden en familie ben ik altijd hetzelfde gebleven, maar gisteren kwam ik nog oud-klasgenoten tegen die nu opeens foto’s van me maken.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).