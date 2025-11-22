Charles Leclerc is allesbehalve tevreden met zijn kwalificatieresultaat in Las Vegas. Hoewel de Monegask het met zijn startplaats in de top-tien beduidend beter heeft gedaan dan teamgenoot Lewis Hamilton – de Brit strandde op P20 – zag Leclerc een bekend probleem bij Ferrari tijdens regenachtige omstandigheden de kop opsteken: ‘We hebben enorme moeite om grip te vinden in dit soort omstandigheden’.

Terwijl teamgenoot Lewis Hamilton in Q1 al uit de kwalificatie in Las Vegas lag, kon Charles Leclerc de eer van Ferrari nog enigszins redden door wel Q3 te halen. Toch was ook de Monegask niet tevreden met zijn behaalde resultaat: Leclerc start de Las Vegas Grand Prix vanaf de negende plaats, nadat hij twee seconden moest toegeven op de tijd van polesitter Lando Norris.

LEES OOK: Hamilton bereikt volgend dieptepunt in kwalificatie Las Vegas: ‘Slechtste dag ooit’

Volgens Leclerc kan er daarom maar één conclusie worden getrokken na de verregende sessie: Ferrari’s problemen onder natte raceomstandigheden zijn nog lang niet voorbij. “Helaas hebben we bij Ferrari enorme problemen in de regen, en we hebben nog niet echt een oplossing gevonden”, concludeert de Monegask somber in Las Vegas. “Het is niet zo dat we niet ons best doen, want we hebben ons uit de naad gewerkt, maar het werkt gewoon niet.”

‘Enorm frustrerend’

Het is niet de eerste keer dat de problemen in de regen bij Ferrari opduiken. “Het is al zo sinds ik bij het team kwam”, onthult Leclerc. “We hebben enorm veel moeite om grip te vinden in dit soort omstandigheden. Het is enorm frustrerend, want het was waarschijnlijk mijn grootste kracht in de juniorcategorieën en nu…”, maakt de Monegask zijn zin niet af. “We doen iets verkeerd. Ik heb geen idee wat dat is, want we hebben de auto volledig onder handen genomen. Het is gewoon ontzettend moeilijk om grip te vinden met onze auto.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.