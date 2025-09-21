Charles Leclerc zag tijdens de kwalificatie in Azerbeidzjan zijn succesvolle reeks van vier poleposities tot een dramatisch einde komen. De Monegask was vanaf 2021 ieder jaar de snelste coureur in de sessie op de zaterdag, maar kreeg dit jaar niet eens de kans om voor de pole position te strijden. Een crash in bocht vijftien bracht zijn kwalificatie vroegtijdig tot een einde: ‘Een fout die me uiteindelijk enorm veel kostte’

Hoewel Charles Leclerc het in tegenstelling tot teamgenoot Lewis Hamilton wel tot Q3 schopte – de zevenvoudig wereldkampioen was zelfs geschokt door zijn vroege uitschakeling – eindigde de kwalificatiesessie in Bakoe ook voor de Monegask dramatisch. Leclerc kwam in bocht vijftien in de barrières terecht en kon zo niet meer meestrijden om de pole position.

“Het is tot nu toe over het algemeen een enorm moeilijk weekend voor me geweest”, verzucht Leclerc na afloop tegenover Formula1.com. De Ferrari-coureur zag met zijn crash ook meteen een einde komen aan zijn reeks van vier poleposities in vier jaar op Bakoe. “Normaliter is Bakoe een circuit waar ik erg van houd, maar vanaf het begin van dit weekend is het al erg lastig voor mij geweest om hier te rijden. Ik worstel enorm met de balans van de auto.”

Worstelingen

De Monegask onthult ook de afstellingen van zijn SF-25 te hebben veranderd voorafgaand aan de kwalificatiesessie. “Het voelde toen beter, maar helaas werkte de mediumband toen niet meer. Het werd een enorme worsteling om de mediumbanden op temperatuur te krijgen, en toen maakte ik een fout. Die fout kostte me uiteindelijk enorm veel. Meer heb ik er niet over te zeggen”, besluit Leclerc in mineurstemming. “De race wordt erg lastig morgen.”

De kwalificatie van Charles Leclerc op Baku City Circuit kwam in Q3 in bocht vijftien tot een dramatisch einde (Getty Images)

