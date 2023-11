In Las Vegas had Charles Leclerc zijn beste kans om een race te winnen dit seizoen. De Monegask eindigde uiteindelijk als tweede, achter Max Verstappen. Maar volgens hem had hij met wat minder pech de race kunnen winnen.

Charles Leclerc had een veelbelovende race in Las Vegas. Ondanks dat hij de leiding verloor aan Max Verstappen in de eerste ronde, kon hij de drievoudig wereldkampioen goed bijbenen. Hij haalde Verstappen zelfs op eigen kracht in, vlak voordat de Nederlander een pitstop maakte. Maar toen Leclerc zelf de pits in dook voor een nieuw setje banden ging het mis. De Ferrari-coureur worstelde al met temperatuur in zijn harde banden krijgen, maar vlak daarna kwam ook nog eens een safety car. Verstappen en Sergio Pérez hadden daar voordeel van, maar voor Leclerc kon de timing niet slechter zijn.

“We hadden erg veel pech met die safety car”, vertelt Leclerc na afloop van de race. “Hij kwam pas vijf rondes nadat wij onze stop hadden gemaakt. Dat is ongeveer het slechtste moment voor de banden. Je begint ze net een beetje op te warmen en dan koelen ze meteen weer af. Daarna is het erg lastig om ze weer opnieuw op te warmen. In de tweede helft van de race had ik het daardoor erg moeilijk. Het is jammer, maar tegelijkertijd kan ik mezelf ook complimenten geven als het goed ging. Vandaag was een erg goede race, van mijzelf en van het team.”

Toch knaagt het wel een beetje dat de safety car hem zo slecht uitkwam. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld, want ik geloof echt dat we zonder die safety car hadden gewonnen. We hadden een erg goede eerste stint op de mediums en daarna had ik nieuwere hards dan Max. Ik had een paar rondes om die banden op temperatuur te krijgen en dat ging erg goed. Dus ik was ervan overtuigd dat we de winst in handen hadden.”

Terugblikkend op de race had Leclerc misschien iets anders gedaan, maar dat is volgens hem mosterd na de maaltijd. “Ik wist op dat moment niet wat Max en Checo achter mij zouden doen. Als zij niet waren gestopt, dan had ik achter twee Red Bulls gezeten die moeilijk in te halen waren. Ik zou nu zeggen dat ik had moeten stoppen omdat ik nu weet wat zij hebben gedaan, maar dat is nu erg makkelijk om te zeggen.”

