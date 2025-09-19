Lewis Hamilton heeft zijn gehele autocollectie van de hand gedaan. Dat vertelde hij in aanloop naar het raceweekend in Azerbeidzjan. De Britse routinier – een fervent autoliefhebber – had altijd een indrukwekkend wagenpark, maar zegt zich tegenwoordig meer te focussen op kunstobjecten. In plaats van bij de autodealer komt de zevenvoudig wereldkampioen nu liever in kunstgalerijen.

“Ik heb geen auto’s meer”, aldus Lewis Hamilton tegenover de media in Bakoe. “Ik heb al mijn auto’s verkocht – ik geef tegenwoordig meer om kunst.” In een interview met The Athletic ging hij al verder in op zijn nieuwe passie. “Ik ga graag naar galerieën”, vertelde hij. “Dan kan ik echt genieten van de ervaring van kunst. Of gewoon thuis zitten met een glas wijn en een kunstwerk bewonderen. Ik koop ook heel graag werken van jonge, opkomende zwarte kunstenaars en Afrikaanse kunst. Er is gewoon zoveel te leren in die wereld. Het grootste deel van mijn tijd ben ik online op zoek naar kunst.”

Miljoenencollectie

Zijn geliefde auto’s moesten door deze nieuwe hobby het onderspit delven, en dat terwijl Lewis Hamilton in zijn glansrijke Formule 1-carrière een indrukwekkende verzameling had opgebouwd. Door de jaren heen werd hij gespot in verschillende miljoenenbolides. De highlights van zijn collectie waren onder meer de Ferrari LaFerrari, de iconische McLaren F1, de Shelby Cobra 427 en de Pagani Zonda LH – uiteraard vernoemd naar de eigenaar. Britse tabloids speculeren dat het hele wagenpark van Hamilton bijna 15 miljoen euro waard is.

Toch is zijn voorliefde voor auto’s nog niet helemaal verdwenen. “Een van de dingen die ik echt wil doen, is zelf een Ferrari ontwerpen”, verklaarde hij eerder dit jaar in Shanghai. “Ik wil een F44 maken. Gebaseerd op de F40, maar dan met de juiste handbak. Daar ga ik de komende jaren aan werken.” Een klassieke Ferrari, alom geliefd door puristen en liefhebbers, naar eigen wens aanpassen; heiligschennis? Misschien niet als Lewis Hamilton het doet. Over het algemeen kijkt Ferrari neer op klanten die hun bolide personaliseren, maar we hebben het hier natuurlijk wel over een werknemer van de Italiaanse fabrikant – misschien wel de best betaalde van allemaal.

